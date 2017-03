Sākoties jaunajam gadam, Latvijas valsts simtgades svinības tiek uzsāktas ar Iekšlietu ministrijas akciju ”Apskauj Latviju” un Latgales kongresa simtgades svinībām. Akcijas „Apskauj Latviju” norises laiks ir 2017.gada 4.maijs, kas vienlaicīgi ir arī Latvijas valsts simtgades svinību sākums. Ozolu stādīšanas akcijai pievienojas arī Kārsavas novads, kurš ir nolēmis stādīt ozolus šajā vienojošajā pasākumā, informē Kārsavas novada pašvaldības jaunatnes lietu speciāliste Anna Zīmele.

Gatavojoties šai akcijai, tiks izvēlēta simboliska ozola stādīšanas vieta, gan domājot par ozola augšanas apstākļiem, gan plānojot konkrētas Kārsavas teritorijas attīstību, labiekārtošanu un ozols ir kā simboliska zīme nākotnes plānu aizsākumam.

Kā viena no idejām ir izskanējusi, ka pašvaldībai piekrītošā teritorijā, Upes ielā 1, varētu izveidot Latvijas kontūru un attiecīgi sastādīt ozolus. Lai turpinātu iesāktos vides labiekārtošanas darbus, iedzīvotāji aicināti izteikt savus priekšlikumus par Latvijas simtgadei veltīto ozolu stādīšanas vietu un formu.

Savus ierosinājumus iedzīvotāji var iesniegt rakstiski no 3.-17. martam Kārsavas novada pašvaldības būvvaldē, „Mežmuiža”, Malnavas fermas, Malnavas pagasts, Kārsavas novads, 1. stāvs., rakstot uz Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt. vai arī zvanot 29207196 (Anna Zīmele).

Akcijas „Apskauj Latviju” ietvaros tiks veikta simboliska rīcība, stādot Latvijas valsts simtgades ozolus kopumā 43 Latvijas pierobežas pašvaldībās.

Aptaujas anketa atrodama šeit.