Šorīt sliktākais ceļu stāvoklis bija Latgalē, informē "Latvijas valsts ceļi".

Šorīt braukšanas apstākļi ir apgrūtināti pa Daugavpils šoseju no Pļaviņām līdz Pāterniekiem, pa Liepājas šoseju no Anneniekiem līdz Liepājai, pa Rēzeknes šoseju no Jēkabpils līdz Ludzai, pa Gulbenes - Rēzeknes ceļu, pa Smiltenes - Gulbenes - Balvu - Viļakas šoseju, pa Grebņevas - Medumu ceļu, kā arī pa Daugavpils un Rēzeknes apvedceļiem visā to garumā.

Pa reģionālajiem autoceļiem apgrūtināta braukšana ir Balvu, Bauskas, Daugavpils, Gulbenes, Jēkabpils, Krāslavas, Liepājas, Limbažu, Madonas, Preiļu, Rēzeknes, Saldus un Talsu apkārtnē.

Sniegotos un slidenos ceļa posmus tīra un kaisa ar pretslīdes materiāliem. Ceļu uzturēšanas darbos šorīt iesaistītas 83 "Latvijas autoceļu uzturētāja" ziemas dienesta tehnikas vienības. Saskaņā ar meteoroloģisko prognozi arī dienā vietām Latvijā gaidāms slapjš sniegs.

Lai nepakļautu sevi un citus ceļu satiksmes dalībniekus paaugstinātam riskam, ceļu uzturētāji aicina autovadītājus izvēlēties laika apstākļiem un ceļa stāvoklim atbilstošu braukšanas ātrumu un stilu.