Vēl pirms dažiem gadiem uz Krieviju pierobežas iedzīvotāji brauca pārsvarā tikai pēc degvielas un cukura. Pateicoties pirms trīs gadiem ieviestajam robežšķērsošanas atvieglotajam režīmam, uz Krieviju un Baltkrieviju dodas aizvien vairāk pierobežas ciematu un pilsētu iedzīvotāju, lai savām vajadzībām iegādātos arī pārtikas produktus un medikamentus, vēsta sabiedrisko mediju portāls lsm.lv.



Maksims: Ne tikai benzīns un šņabis

Ir darbadienas pusdienlaiks. Braucot no Ludzas uz Terehovas robežkontrolpunktu, pa ceļam Latvijas Radio satiek vien piecas no Krievijas puses braucošās vieglās un pāris kravas automašīnas. Vien pirms pāris gadiem uz robežu izbūvētā jaunā šoseja tukša.

Arī Terehovas robežkontrolpunktā Latvijas pusē ne kravas, ne vieglo automašīnu rindas nav. Robežsargi ātri izlaiž pāri Latvijas robežai kādu auto ar Latvijas numuriem. Savukārt Krievijas pusē robežsargi tik ātri nestrādā, tāpēc, pirms iebraukt kaimiņvalsts teritorijā, ir jāgaida pat vairāk nekā trīs stundas.

Maksims, gaidot savu rindu ceļā uz Krieviju, pauž pārliecību - kamēr būs cenu starpība starp Krieviju un Latviju un pastāvēs iespēja tikt pāri robežai, viņa dzīves ritms un situācija kopumā nemainīsies.

Iepērkot kaimiņvalstī produktus, saimniecības preces, degvielu, šobrīd varot ietaupīt pat trīskārtīgi, stāsta Maksims.

“Salīdzinot mūsu cenas, Krievijā produkti ir lētāki. Arī apģērbi lētāki. Lielākā daļa sabiedrības domā, ka uz Krieviju brauc tikai pēc benzīna un degvīna. Taču tie cilvēki, kuri vēlas rūpēties par savu ģimeni, izvēlas daudz plašāku sortimentu nekā benzīns un šņabis,” pārdomās dalās Maksims.

Vīrietis novērojis, ka pierobežas iedzīvotāju skaits, kuri brauc iepirkties uz Krieviju, pēdējos gados ir krietni pieaudzis: “Palielinājies to cilvēki loks, kuri izmanto šādu iespēju. To dara pat tie, kas strādā valsts dienestā. Daudzi izmanto vienkāršoto vīzu iegūšanas kārtību.”

Degviela, saldumi un cigaretes

Austrumu kaimiņvalsts robežas šķērsotāju pārsteidz ar lielo degvielas uzpildes staciju skaitu, kas izvietojušās vairākus kilometrus garā rindā gar šosejas abām malām. Te gan jāpiebilst, tie, kuri brauc pēc degvielas personīgām vajadzībām, lielākoties izvēlas tālāk esošo "Statoil" degvielas uzpildes staciju, jo tiek uzskatīts, ka tur degvielas kvalitāte ir labāka.

Tā dara arī ludzāniete Sarmīte, kas te saņēmusi pat atlaižu karti: “Es tikai "Statoilā" braucu. Taupu mašīnu. Tiem, kas brauc un tirgo, tiem ir izdevīgāk lētāku degvielu pirkt."

Turpat starp degvielas uzpildes stacijām iekārtojušās arī aptiekas, nelieli diennakts veikaliņi, kuros var nopirkt saldumus, cukuru, sadzīves preces. Arī daudzas tabakas izstrādājumu bodītes. Tieši tur tiekot pirktas cigaretes vešanai uz Latviju, jo tās lētākas nekā 15 kilometrus attālās Sebežas veikalos un, protams, trīs reizes lētākas nekā Latvijā.

Kā novēro Latvijas Radio, daudzi pircēji no Latvijas šo improvizēto tirdzniecības ciematiņu ar nosaukumu "Zastenki" ir iecienījuši un nekur tālāk arī nebrauc. Pārdevēji stāsta - brīvdienās tirdzniecības apjomi visiem te pieaug gandrīz trīskārtīgi.

Ludzāniete Anna uz Krieviju brauc divas reizes mēnesī un arī tikai līdz Zastenkiem. Viņa lielākoties pērk vien degvielu, taču arī tai te nemitīgi aug cena. “Cenas katru nedēļu aug. Es biju pirms divām nedēļām, kaut kur mūsu naudā apmēram 63 centi. Būtu man lielāka alga, nebraukātu,” stāsta Anna.

Atvieglotā robežas šķērsošana

Taču Latvijas Radio mērķis šoreiz ir pierobežas pilsētiņa Sebeža. Uzreiz aiz Terehovas robežkontrolpunkta Krievijas teritorijā notiek autoceļa remonts. Jau pāris gadus tur rit četru joslu šosejas izbūve, un ir cerība, ka šogad apmēram septiņus kilometrus garais ceļa posms tiks nodots ekspluatācijā.

Lai nokļūtu Krievijā, Latvijas pierobežas iedzīvotāji lielākoties izmanto iespēju saņemt vietējās pierobežas satiksmes atļauju. To paredz pirms trīs gadiem noslēgtā Latvijas Republikas un Krievijas Federācijas valdību vienošanās par pierobežas iedzīvotāju savstarpējo braucienu vienkāršošanu.

Atvieglotā robežšķērsošana paredzēta, pierobežas iedzīvotājiem kaimiņvalstī apmeklējot radus, kapus, piedaloties reliģiskos rituālos vai dodoties uz savu nekustamo īpašumu. Tieši iepriekš nosauktie pirmie trīs iemesli visbiežāk tiek minēti arī atvieglotās robežšķērsošanas atļaujas saņemšanai.

“Tur Sebežā ir ļoti, ļoti skaista pareizticīgo baznīca, viņa man ļoti iepatikās. Bet tā dīvaini, kad tu ienāc, viņi uz tevi tā skatās, jo mēs drusciņ atšķiramies,” stāsta ludzāniete Sarmīte. Braucot uz Krieviju iepirkties un automašīnā lētāku degvielu ieliet, izmanto iespēju apmeklēt arī vietējo Sebežas dievnamu. Apmeklējamu dievnamu un svētavotu šai pusē ir diezgan daudz.

Sebežā auto no Latvijas netrūkst

Sebeža no Latvijas robežas sasniedzama vien pārdesmit minūtēs. Tā ir Krievijai raksturīga vienstāva māju provinces pilsētiņa. Tur dzīvo ap 10 000 iedzīvotāju.

Pilsētas centrā tirgus, blakus trīs lielveikali "Magnit", "Diksi" un "Petjorička". Pāri ceļam sīkie veikaliņi un bodītes. Notiek tirdzniecība. Dzīve rit savu gaitu. Īpaši svētku dienās un brīvdienās tur var sastapt daudz latviešu.

“Mašīnas no Latvijas. Brauc uz šejieni cilvēki, visvairāk tomēr brīvdienās un svētdienās. Arī tagad mašīna stāv, redzat, tas melnais "Opel" arī ar Latvijas numuru,” rāda taksists Nikolajs. Viņš spriež - abu valstu pierobežas iedzīvotāji par spīti robežai ir un paliek vienoti un neesot nekāda iemesla celt paniku par kaut kādiem draudiem. Ja latvieši brauc uz Krieviju, lai brauc, viņam nekas neesot pret to.

“Viņi pie mums brauc tāpēc, ka te ir lētāk iepirkties, kaut gan mūsu veikalos cenas ir Maskavas un Sanktpēterburgas līmenī. Taču es domāju, ka vienalga, tas ir lētāk nekā pie jums. Es esmu labsirdīgs cilvēks, manis pēc kaut vai no Zanzibāras brauc, galvenais, lai uzvedas kārtīgi gan veikalos, gan uz ceļa,” pauž Nikolajs.

Svetlana uz Krieviju iepirkties dodas reizi mēnesī. Viņasprāt, kosmētikas un bērnu pārtikas preču kvalitāte Sebežas veikalos esot labāka nekā Latvijā pieejamai. “Man te patīk gan cenas, gan kvalitāte, gan sortiments. Parasti iegriežos arī produktu veikalā. Pērku bērnu pārtiku. Latvijā nav tik lielas izvēles. Man patīk gaļas konservi bērniem, cenas divas reizes mazākas nekā Latvijā, liela sulu izvēle,” tā Svetlana.

Sastaptie Latvijas pircēji ne bez nožēlas atklāj, ka Sebežas tirgū ir arī liela pārtikas produktu izvēle. Mazajās Latgales pilsētiņas kūpinātus zušus, jēra vai liellopa gaļu neatradīsi, bet Sebežā, kur tirgotāji ir ne tikai no Krievijas, bet ari no Baltkrievijas, izvēlē ir pietiekami liela.

Regulārie braucēji noteikumus pārkāpj reti

Atpakaļceļā uz Latviju rindas nav ne Latvijas, ne Krievijas pusē. Terehovas robežkontroles punktā (RKP) robežsargi pārbauda ikvienu robežu šķērsojošo automašīnu.

Kā skaidro Terehovas RKP priekšnieks Ēriks Harčenko, regulārie robežšķērsotāji ar vietējās pierobežas satiksmes atļaujām ikdienā problēmas nesagādā: “Pārsvarā pierobežas iedzīvotāji, kuri šķērso robežu, lai aizbrauktu uz Krieviju pēc precēm, viņi bieži šeit braukā, viņi zina visas prasības. Starp viņiem pārkāpumu skaits ir ļoti minimāls. Lielākā daļa pārkāpumu ir tiem, kuri robežu šķērso reti.”

Vietējie pierobežas iedzīvotāji visbiežāk uz lielo kaimiņvalsti iepirkties dodas reizi nedēļā. Standarta iepirkumu grozā parasti ietilpst pilna bāka degvielas, viens litrs stiprā alkohola, divas paciņas cigarešu un dažādi pārtikas produkti.

Izņēmums gan ir dzīvnieku izcelsmes produktus, kurus ievest aizliegts. “Tās preces ievešanai no trešajām valstīm - gan no Krievijas, gan no Baltkrievijas - ir degviela: benzīns vai dīzeļdegviela, tad vēl pārnēsājamā tvertne, kas ir līdzi, un preces, ko ved - cukurs, saldumi, kafija, tēja. Tagad, kad ir ziema, sācies slimošanas laiks, tad parādās arī medikamenti. Tie, kas regulāri braukā, tie nepārkāpj, tie ir lietas kursā - viņi zina, ko drīkst un ko nedrīkst ievest,” stāsta Terehovas muitas kontrolpunkta vecākā inspektore Inga Krušanova.

Iepērkas arī Baltkrievijā

Taču ne tikai Krievija preču un degvielas cenu ziņā ir pievilcīga Latvijas austrumu pierobežas iedzīvotājiem. Izmantojot pierobežas iedzīvotāja uzturēšanās atļauju, Dagdas, Krāslavas un arī Daugavpils iedzīvotāji ikdienā un arī brīvdienās iepirkties dodas uz Baltkrieviju.

Daugavpilietis Pēteris, kurš uz Baltkrieviju brauc ne tikai ciemos pie sievasmātes, bet arī iepirkties, citkārt uz robežas rindās pavadījis pat vairākas stundas. Vīrietis novērojis, ka kaimiņzemē iepirkties gribētāju skaits aizvien pieaug: “Jā, es bieži redzu mašīnas ar Latvijas valsts numuriem, ļoti daudz cilvēku no Latvijas brauc, un Braslavā veikalos satieku no Daugavpils cilvēkus. Gan baltkrievi brauc uz mūsu valsti, gan Latvijas pilsoņi brauc uz Baltkrieviju.”

Kā novērojis Pēteris, cenas pārtikas produktiem abās valstīs ir ļoti līdzīgas, taču medikamenti ir vairākkārt lētāki un, viņaprāt, arī efektīvāki. Arī degviela esot līdz pat divām reizēm lētāka. Baltkrievijā izdevīgi pirkt arī mēbeles: “Tur ir lētākas trikotāžas preces. Man ir bērns, un es viņam pērku krekliņus, šortus, zeķes, zeķubikses. Viņu produkcija ir lētāka, nekā nekā pie mums var iegādāties.”

Kopš 2013.gadā Latvijas un Krievijas valdības vienojās par pierobežas teritoriju iedzīvotāju vienkāršoto robežšķērsošanu, vietējās pašvaldībās izsniegto un vēstniecībā akceptēto atļauju skaits uz Latvijas austrumu robežas būtiski nav mainījies.

Gadā atviegloto robežšķērsošanas režīmu izmanto vairāk nekā 7000 pierobežas iedzīvotāju, kuri tādējādi ik nedēļu var braukt ne tikai uz kaimiņvalstīs esošajām baznīcām un svētvietām vai radinieku apbedījuma vietām, bet arī izmantot iespēju Krievijā un Baltkrievijā iegādāties degvielu, pārtikas un rūpniecības preces.

Nevar nepieminēt, ka Latvijas ekonomikai šādā veidā secen aiziet tūkstošiem eiro.