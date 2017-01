Šobrīd Latvijā kopumā reģistrēti jau vairāk nekā 75 tūkstoši suņu. Skaits turpina ar katru dienu pieaugt. Lai gan no šā gada suņu čipošana un reģistrēšana Lauksaimniecības datu centra datu bāzē katram saimniekam jāveic obligāti, cilvēki joprojām neizprot suņu obligātās reģistrēšanas jēgu, vairums to dara vien tāpēc, ka baidās no soda. Šobrīd gan īsti nav skaidrs, kurš tieši būs atbildīgs par suņu čipēšanas kontroli, informē sabiedrisko mediju portāls lsm.lv.

Janvārī nedēļas laikā vidēji Lauksaimniecības datu centra datu bāzē tiek piereģistrēti aptuveni divi tūkstoši jaunu suņu. Salīdzinājumā ar aizvadīto gadu šis process kļuvis aktīvāks. Pērn šāds suņu skaits tika reģistrēts vien mēneša laikā.

Bijuši gadījumi, kad patversmē suns nonācis ar čipu, tomēr nav reģistrēts datu bāzē. Ne visi veterinārārsti, veicot mikroshēmas ievadīšanu zem ādas, veic suņu reģistrēšanu. Šādos gadījumos saimniekam tas jāizdara pašam. Datu centrā aprēķināts, lai vienu suni piereģistrētu, nepieciešamas vismaz 20 minūtes. Veterinārārste Rita Gabrusāne Bogdanova laika ekonomijas dēļ pati suņus nereģistrē. Viņa norāda, ka šobrīd cilvēki aktīvi veic suņu čipēšanu, tomēr to dara nelabprāt.

Inspekcijai jākontrolē, vai pilsētā suņi reģistrēti pašu vietējā uzskaitē, bet ne to, vai reģistrēti Lauksaimniecības datu centra datu bāzē.

Savukārt, uzrunājot Valsts policijas Latgales reģiona pārvaldi, tur noliedz, ka viņu pienākumos būtu suņu čipēšanas kontrolēšana. Pārtikas un veterinārā dienesta pārstāvji to, vai suns ir čipēts, pārbaudīs, paralēli veicot citus pienākumus, piemēram, pēc kādas sūdzības par dzīvnieku labturības pārkāpumiem vai, dodoties uz saimniecībām, tostarp pārbaudīs arī suņus. Tomēr īpaši reidi nav paredzēti.