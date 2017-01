No šā gada autoceļu lietošanas nodevu jeb vinjeti vajadzēs maksāt arī par kravas transportlīdzekļiem un to sastāviem, kuru pilna masa ir no 3 līdz 3 tūkstoši 500 kilogramiem.

To paredz Saeimas pieņemtie grozījumi Autoceļu lietošanas nodevas likumā. Līdz šim vinjete bija jāmaksā par kravas transportlīdzekļiem un to sastāviem, kuru pilna masa ir lielāka par 3 tūkstoši 500 kilogramiem un kuri paredzēti vai tiek izmantoti kravu autopārvadājumiem.

Turpmāk kravas transportlīdzekļiem ar pilnu masu no 3 līdz 3 tūkstoši 500 kilogramiem nodevas dienas likme būs seši eiro, nedēļas likme - 14 eiro, mēneša likme - 28 eiro, bet gada likme - 300 eiro.

Vinjete jāmaksā arī par valsts galvenā autoceļa Jēkabpils-Rēzekne-Ludza-Krievijas robeža (Terehova) posma no 124,1. līdz 159,24.kilometram lietošanu.