Desmit Ludzas pilsētas iedzīvotāji ir vērsušies SIA “Ludzas ATU” ar ierosinājumu veikt izmaiņas pilsētas autobusa kustības sarakstā maršrutā Romandova – Runtorta – Romandova. Balstoties uz pasažieru ierosinājumu, SIA “Ludzas ATU” izstrādāja jaunu sarakstu, informē Ludzas novada pašvaldības sabiedriskā transporta organizators Igors Kozlovs.

Plānots veikt šādas izmaiņas:

1) Rīta stundās reisi plānoti 10 minūtes vēlāk – t.i.

no Romandovas plkst. 7:20, 8:02, 8:44, kā arī 9:26;

no Runtortas plkst. 7:41, 8:23, 9:05 un 9:47.

2) No saraksta plānots izslēgt maz pieprasītos reisus:

no Romandovas plkst. 10:07,

no Runtortas 10:28;

3) optimizēts grafiks dienas un vakara stundās:

no Romandovas plkst. 11:00, 11:42, 14:20, 16:20 un 17:02;

no Runtortas plkst. 11:21, 12:03, 14:41, 16:42 un 17:23.

Sakarā ar plānotajām izmaiņām Ludzas novada pašvaldība piedāvā iedzīvotājiem izvērtēt jauno pilsētas autobusa kustības sarakstu un izteikt savu viedokli – atstāt spēkā veco sarakstu vai pieņemt jaunu ar minētajām izmaiņām.

SIA “Ludzas ATU” veic pasažieru anketēšanu, izplatot anketu autobusā.

Savu viedokli Ludzas iedzīvotāji var izteikt gan autobusu šoferiem, gan arī pašvaldībai, rakstot uz e-pastu This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. /">This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. / vai zvanot pa tālruni 65707497.