SIA “Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs” Rēzeknes nodaļa aicina uz kopā sanākšanu gan esošos mājražotājus, gan šo darbību uzsākt gribētājus, gan visus citus interesentus, kuriem ir vēlme redzēt, dzirdēt, pārrunāt dažnedažādus ar mājražošanu saistītus jautājumus.

Mājražotāja mērķis ir sagatavot un piedāvāt pircējam ne tikai kvalitatīvu produkciju, bet prast to padarīt pievilcīgu, gaumīgu. Izdoma, interese un zināšanas ir darba dzinulis. Ja kādreiz kas pietrūkst, kāpēc nepārrunāt ar otru, nepaskatīties cita prasmi? Mums taču viss ir, - gan dārzeņi, gan augļi, piens, medus. Viens no mums prot radīt sarežģītas receptes, cits vienkāršas, bet tāpat veselīgas. Nav tādas profesijas vai aroda, kurā nebūtu visu laiku jāmācās, jāpilnveidojas. Vislabāk to var izdarīt šādās vienkāršās sanākšanas reizēs.

Tāpēc tiekamies Malnavas pagasta “Dzīlēs” pie Ainas Barsukovas 20. decembrī plkst. 11.00. Baudīsim tīkamus našķus no vietējo mājražotāju sagādātās produkcijas!

Sīkāka informācija pie SIA “Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs” Rēzeknes nodaļas Lauku attīstības konsultantes Anastasijas Salenieces, mob. 25645875, e-pasts: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.