13. decembrī Ludzas 2. vidusskolas pagalmā valdīja liela kņada. Bērni tika iepazīstināti ar īstu kravas automašīnu, viņi varēja iejusties tās vadītāja lomā un praktiski pārliecināties par ceļa pārredzamību no automašīnas vadītāja vietas, uzzināt par kravas auto manevrētspēju, bremzēšanas ceļu, “aklajiem punktiem” un citām svarīgām lietām, kas jāzina un jāņem vērā, lai droši justos un pārvietotos uz ceļa un satiksmē, informē sabiedrisko mediju portāls lsm.lv.

Kravas automašīnas vadītājs Jānis Znotiņš ievērojis, ka bērnus ļoti interesē kravas auto manevrēšanas spējas un daudzi tīri sadzīviski jautājumi. Bērni bija pārsteigti par to, ka no autovadītāja kabīnes nemaz neredz to, kas notiek auto priekšā.

Bērni atzinās, ka nemaz nav nojautuši, cik patiesībā liela un smaga ir kravas automašīna un cik autovadītājam ir grūti to strauji apstādināt, kā arī to, cik svarīgi ir šoferim laicīgi pamanīt gājēju vai velosipēdistu uz autoceļa vai gājēju pārejas.

Skolas zālē bērni noskatījās speciālu multfilmu par drošību uz ielas, bet vēlāk piedalījās spēlē, kuras laikā katrs varēja pabūt rotaļlietu kravas automašīnas vadītāja, velosipēdista vai gājēja lomā.

Latvijā ir liels cietušo bērnu skaits ceļu satiksmes negadījumos. Pēc Centrālās statistikas pārvaldes datiem, pēdējos piecos gados uz Latvijas ceļiem ik gadu iet bojā vidēji septiņi bērni, pērn bojā gājuši 11. Ievainoto bērnu skaits ir dramatiskāks – ik gadu vidēji 450 bērni ceļu satiksmes negadījumos gūst traumas.

Tam, ka bērni ir visneaizsargātākie ceļu satiksmes dalībnieki, piekrīt arī Ludzas 2.vidusskolas skolotāja Velta Zbitkovska. Viņa uzskata, ka skolēnu izglītošanai ceļu satiksmes drošības jomā ir jāpievērš liela uzmanība.

Līdz nākamā gada maijam kopumā «Apstājies. Paskaties. Pamāj.» automašīna apmeklēs gandrīz 30 Latvijas skolas.