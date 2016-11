Lasītāji sūdzas, ka ceļi, kas ved uz Zaļesjes pagastu, ceļš Kārsava—Goliševa, Rēzekne -- Grebņeva nenesot tīrīti. Kāpēc tā un kad tie tiks iztīrīti, Ludzas Zeme jautāja VAS "Latvijas autoceļu uzturētājs".

Saņēmām oficiālu skaidrojumu:

Ziemā uz dažādu kategoriju ceļiem ir atšķirīgas uzturēšanas prasības. Valsts autoceļi ir sadalīti piecās ziemas uzturēšanas klasēs - A (augstākā), A1, B, C un D (zemākā) atkarībā no ceļu klasifikācijas. Katrai uzturēšanas klasei ir noteikts darbu izpildes laiks, kad ceļi ir jāatbrīvo no sniega un apledojuma. Autoceļi, par kuriem sūdzējušies lasītāji, tiek uzturēti atbilstoši uzturēšanas klasei un arī dotajā brīdī ceļu stāvoklis atbilst noteiktajai ziemas uzturēšanas klasei:

Ceļš uz Zaļesjes pagastu, t.i. valsts reģionālā a/c P52 Ploski-Zilupe-Šķaune Ezernieki, posms km 5.21-9.00, kuram noteikta C uzturēšanas klase, šomēnes tīrīts trīs reizes - 07.11., 10.11., 11.11.

Ceļš no Kārsavas uz Goliševu, t.i. valsts reģionālā a/c P50 Kārsava-Krievijas robeža (Aizgarša),

posms km 0.00-2.00 ar B uzturēšanas klasi šomēnes ir tīrīts 8 reizes - 6.11. (divas reizes), 7.11. (divas reizes), 8.11., 10.11. (divas reizes), 11.11.; kaisīts 14 reizes - 1.11., 2.11. (divas reizes), 3.11., 6.11. (divas reizes), 7.11. (divas reizes), 8.11., 9.11., 10.11. (divas reizes), 12.11., 14.11.;

posms km 2.00-15.20 ar C uzturēšanas klasi šomēnes ir tīrīts divas reizes - 07.11. un 10.11.

Ceļš Rēzekne-Grebņeva, t.i. valsts galvenā a/c A13 Krievijas robeža (Grebņeva-Rēzekne-Daugavpils-Lietuvas robeža (Medumi) posms 0.00-47.65 ar A1 uzturēšanas klasi šomēnes ir tīrīts 8 reizes - 2.11., 6.11., 7.11. (divas reizes), 8.11., 10.11(divas reizes), 11.11.; kaisīts 15 reizes - 2.11. (divas reizes), 3.11. (divas reizes), 4.11., 6.11. (divas reizes), 7.11. (divas reizes), 8.11. (divas reizes), 10.11. (divas reizes),12.11., 14.11.