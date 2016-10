Pirmais dzelzceļa tīkla elektrifikācijas posms Latvijā būs no Latgales uz Ventspili, iecerējusi Satiksmes ministrija. Valdība šo jautājumu varētu skatīt 25.oktobrī.

Dzelzceļa elektrifikācija no Daugavpils un Rēzeknes līdz Krustpilij, tālāk uz Ventspili caur Jelgavu un Tukumu plānota no 2019. līdz 2023.gadam un varētu izmaksāt 660 miljonus eiro, no kuriem 300 miljoni būtu jāsedz no valsts un LDz puses.

Projektā iecerēts līdzfinansējums no Eiropas Kohēzijas fonda 347 miljonu eiro apmērā šajā plānošanas periodā (2014.-2020.gadam).

Savukārt līdz 2030.gadam iecerēts elektrificēt posmus no Krustpils līdz Šķirotavai, vēlāk vairākus virzienus Rīgas tuvumā, kā arī virzienu no Jelgavas līdz Liepājai. Kopumā izmaksas tiek lēstas līdz 1,3 miljardiem eiro. Tādējādi viena kilometra elektrifikācija izmaksātu 1,6 miljonus eiro.

Uzņēmumā atzīst – visam projektam Eiropas Savienības finansējumu piesaistīt neizdosies, jo liela daļa darbu plānota pēc 2020.gada, kad līdzfinansējuma apmēri būs mazāki.