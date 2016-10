Sociālās aprūpes centra telpās Felicianovā pieejami dušas un veļas mazgāšanas pakalpojumi. Aizvadītajā sēdē deputāti apstiprināja to maksu.

Dušas pakalpojumi

Par dušas pakalpojumiem trūcīgām personām un daudzbērnu ģimenēm nebūs jāmaksā. Proti, šīs personas 2 reizes mēnesī (izmantojot pakalpojumu līdz pusstundai) piektdienās no plkst. 8.00 līdz 15.00 varēs mazgāties bez maksas. Savukārt politiski represētās personas, cilvēki ar 1. un 2. grupas invaliditāti, kā arī vientuļie pensionāri (mazgājoties 2 reizes mēnesī) maksās 0,50 eiro, ja pakalpojumu izmantos līdz pusstundai, pirmdienās no plkst. 13.00 līdz 16.00. Pārējie novada teritorijā deklarētie un faktiski dzīvojošie iedzīvotāji maksās 1 eiro, izmantojot pakalpojumu 2 reizes mēnesī līdz 0,5 st., trešdienās no plkst. 8.00 līdz 16.00.

Veļas mazgāšanas pakalpojumi

Arī veļas mazgāšanas pakalpojums trūcīgām personām, daudzbērnu ģimenēm būs bez maksas – 2 reizes mēnesī pa vienam mazgāšanas ciklam līdz 5 kg sausas veļas vienā ciklā (pirmdienās no plkst. 8.00 līdz 16.00).

Politiski represētās personas, cilvēki ar 1. un 2. grupas invaliditāti, vientuļie pensionāri maksās 1 eiro – 2 reizes mēnesī pa vienam mazgāšanas ciklam līdz 5 kg sausas veļas vienā ciklā (trešdienās no plkst. 8.00 līdz 16.00). Novada teritorijā deklarētie un faktiski dzīvojošie iedzīvotāji maksās 3 eiro – 2 reizes mēnesī pa vienam mazgāšanas ciklam līdz 5 kg sausas veļas vienā ciklā (ceturtdienās no plkst. 8.00.00 līdz 16.00).