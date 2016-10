Oktobris ir pēdējais mēnesis, kad, sākoties jaunajai apkures sezonai, saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem visiem māju saimniekiem ir jāiztīra dūmvadi. Māju īpašnieki to pārsvarā izvēlas darīt paši vai palūgt kādam, kas to pieprot, tostarp internetā atrodot šādu pakalpojumu sniedzējus, kuri lielākoties nav pilntiesīgi to darīt. Līdz ar to nav liels sertificētu skursteņslauķu pieprasījums, lai arī tikai viņi drīkst tīrīt daudzdzīvokļu māju dūmeņus, ziņo sabiedrisko mediju portāls lsm.lv.



Ugunsdzēsēji dūmvadu tīrīšanai iesaka pieaicināt sertificētus skursteņslauķus. Pēc ilgākas meklēšanas dažus šādu pakalpojumu sniedzēju kontaktus Latgales reģionā izdodas atrast vietējo laikrakstu sludinājumos un internetā. Jāatzīst - ne viens no viņiem nav sertificēts, tomēr, kā atzīst uzrunātie viensētu īpašnieki - pakalpojuma sniedzēja sertifikāts nav pirmais, kam tiek pievērsta uzmanība – galvenais, lai darbs izdarīts un cena pieņemama. Turklāt arī likuma jaunā redakcija no šā gada septembra viensētās to atļauj darīt pašiem bez sertificēta skursteņslauķa klātbūtnes.

Latgales reģionā šobrīd darbojas vien pieci no kopumā 67 Latvijā sertificētajiem skursteņslauķiem.

Šobrīd dūmvadu un apkures iekārtu stāvoklis valstī no Ugunsdzēsības un glābšanas dienesta puses tiek kontrolēts vienīgi rakstisku sūdzību saņemšanas gadījumos. Rēzeknes daļas inspektors Oļegs Poskrjobiševs norāda – lai arī papīrus māju īpašnieki var savest kārtībā, katrs sodrēju degšanas gadījums liecina par likuma neievērošanu. “Ja mēs izbraucam un tiek konstatēts fakts, ka dega sodrēji, tad likumā ir rakstīts - administratīvais sods. Fiziskai personai no 30 līdz 280 eiro,” stāsta Oļegs.

Pērn Latvijā skursteņi no sodrējiem aizdegušies teju 400 reizes, tā liecina Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta informācija. Lielākoties šādas uguns nelaimes notikušas viensētās.