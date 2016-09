Izmantot mobilo telefonu Latvijā pierobežas teritorijā var būt ļoti dārgi, jo var būt jāmaksā pēc kaimiņvalstu uzstādītā tarifa – to ir jāsecina pēc kāda LTV raidījuma „4.studija” skatītāja Reiņa pieredzes.

„Es piedzīvoju nepatīkamu šoku, dodoties uz pasākumu Aglonā. Nakšņojām pie radiem lauku mājās starp Aglonu un Auleju. Saņēmu sms no sava operatora – „Bites”, ka es lietošu MTS tīklu un man ienākošie/izejošie zvani maksās 85 centus minūtē!” raidījumam raksta Reinis.

„Domāju, ka tā ir kļūda. Brauciena laikā telefonu izslēdzu un nelietoju. Kad atgriezos, zvanīju uz „Bites” informāciju, kur man atbildēja, ka tas esot normāli, ka pierobežā uztver spēcīgāko operatoru, šajā gadījumā Krievijas, ar kuru „Bitei” ir līgums,” viņš skaidro situāciju.

Raidījumam „4.studija” „Bite” apstiprina skatītāja secināto. „Pierobežā stāv gan mūsu torņi, kur mēs nodrošinām pakalpojumus, gan tur, kur stāv citas valsts torņi un tur darbojas citi operatori. Tādas situācijas varētu gadīties, tāpēc drošākais veids - klients zvana mums, vai arī to ir iespējams izdarīt salonā un paprasīt atslēgt viesabonēšanas pakalpojumus,” norāda SIA „Bite Latvija” klientu apkalpošanas nodaļas vadītāja Oksana Stankēviča.

Kompānija sola, ka, atslēdzot viesabonēšanas pakalpojumu, ir droša garantija izvairīties no liekiem tēriņiem.

Netālu no Aglonas gan ir Sauleskalns, kur atrodas LMT tornis. LMT norāda, ka vienoties ar „Biti” par vienas bāzes izmantošanu šajā gadījumā nav iespējams. „Tā sistēma ir gana sarežģīta, un viņa nekur pasaulē nav darbojusies. Proti, ka, izmantojot viena operatora infrastruktūru, pārējie var pieslēgties un izmantot vienu bāzes staciju,” klāsta SIA „LMT” Biznesa vadības dienesta direktors Vīgants Radziņš.

Līdzīgs skatījums ir „Tele2” tehniskajai direktorei Līgai Krūmiņai. „Skatoties no gala lietotāju puses, visbiežāk mobilajām ierīcēm operatora tīkla meklēšana notiek automātiski. Tas nozīmē, piemēram, telefona aparātam atrodoties pierobežas zonā, telefons var pieslēgties kaimiņvalsts tīklam un līdz ar to sarunas vai datu pārraide notiks viesabonēšanā,” stāsta Krūmiņa.

„Lai no šādām situācijām izvairītos, mūsu klientiem, kuri dzīvo vai uzturas Latvijas pierobežas zonās, iesakām nodrošināties pret neplānotu pieslēgšanos kaimiņvalstu tīkliem. To var izdarīt, nomainot mobilajā telefonā iestatījumus no automātiska operatora izvēles uz manuālu un izvēloties savu mājas operatoru,” bilst Krūmiņa.

Arī „Tele 2” komentārs liek secināt, ka starp operatoriem nepastāv un nav plānota vienošanās, ka viena operatora klienti varētu izmantot cita operatora pārklājumu, lai, atrodoties pierobežā un zvanot vai izmantojot internetu, maksātu mazāk un nauda neaizripotu pie kaimiņvalstu operatoriem.

„Mums ir tādas vietas arī pierobežā, kur citu operatoru, piemēram, Igaunijas tīkls staro labāk nekā mūsu. Mēs patstāvīgi apzinām un mēģinām to novērst, lai tā nebūtu,” atzīst Radziņš.

Viņš gan uzreiz piebilst, ka telefona iestatījumos var atslēgt iespēju, ka telefons automātiski var automātiski paņemt stiprāko tīklu viesabonēšanā.

Operatoru mājaslapās ir atrodama Latvijas karte, kurā var redzēt, kāds pārklājums ir konkrētā teritorijā. Tomēr neviens no operatoriem nevar pateikt, cik lielā attālumā no pierobežas jāseko līdzi, vai telefons nav pieslēdzies viesabonēšanā. Tomēr aptuveni 15 kilometru attālumā no kaimiņvalstīm ir vērts tam pievērst uzmanību. „Tas ir atkarīgs gan no tā, kur ir mūsu torņi, gan no tā, kur atrodas citas valsts torņi, gan no paša telefona. Atkarībā no telefona modeļiem, no telefona vecuma ir visāda veida situācijas, tāpēc vienas receptes šajā situācijā noteikti nebūs,” atzīmē Stankeviča.

Ir jāatceras, ka izslēdzot, piemēram, datu viesabonēšanu par ienākošajiem un izejošajiem zvaniem, tik un tā būs jāmaksā pēc viesabonēšanas tarifa. Tādēļ labāk ir zvanīt savam operatoram un lūgt izslēgt viesabonēšanu.