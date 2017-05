Latgales reģionā gaidāmas investīcijas autoceļos, optiskajā tīklā un dzelzceļa infrastruktūrā, pausts ziņojumā "Transporta un sakaru attīstība Latgales reģionā", ar kuru izbraukuma sēdē Daugavpilī iepazīstināta valdība., informē ziņu aģentūra LETA.

Viens no apspriestajiem jautājumiem bija par to, ka dzelzceļa nozarē Latgales reģions ieņem īpaši nozīmīgu vietu. Lielākie kravu apmēri Latvijas dzelzceļa infrastruktūrā tiek pārvadāti tieši no Latgales robežstacijām "Kārsava", "Zilupe" un "Indra" un tiek sašķiroti Rēzeknes un Daugavpils dzelzceļa mezglos. Latgales reģionā strādā ļoti nozīmīga daļa no visiem AS "Latvijas dzelzceļš" darbiniekiem.

Reģiona attīstība ir cieši saistīta ar veiksmīgu dzelzceļa nozares attīstību. Reģionā tiek plānoti vairāki nozīmīgi infrastruktūras attīstības projekti, piemēram, turpinās darbs pie dzelzceļa elektrifikācijas projekta sagatavošanas, lielāko investīciju apmēru paredzot tieši Latgales reģionā, tāpat "Latvijas dzelzceļš" strādā pie diviem Daugavpils dzelzceļa mezgla attīstības projektiem.