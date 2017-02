23. februārī notika kārtējā Ciblas novada pašvaldības domes sēde, viens no izskatītajiem un arī pieņemtajiem lēmumiem bija par pašvaldības izstāšanos no biedrības „Latgales reģiona attīstības aģentūra”, informē pašvaldība.

Domes priekšsēdētājs pamatoja šo nepieciešamību ar to, ka minētās biedrības darbība pēdējos gados nav pietiekami efektīva, ka tā nav attaisnojusi cerības uz dažādu novada attīstību veicinošu projektu īstenošanu. No biedrības pēdējā laikā izstājušās dažas pašvaldības, to apsver arī citi.

Domes vadība uzskata, ka biedrībai paredzēto biedra naudu pašvaldība var izlietot lietderīgāk – piemēram, atbalstot vietējo uzņēmēju vai jauniešu nelielus projektus.