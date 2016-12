Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs sācis pārbaudi par pašvaldības informatīvā izdevumā “Rēzeknes vēstnesis” 12. novembra numurā publicēto rakstu, informē portāls 46.lv.

Minētajā numurā savā rubrikā Rēzeknes mērs Aleksandrs Bartaševičs politiskajam spēkam “Saskaņa” piesavināja to, ka nākamgad vasaras sezonas laikā Rēzeknes pensionāri, kuri vecāki par 60 gadiem, varēs izmantot sabiedrisko transportu bezmaksas.

Šo paziņojumu mērs veica neskatoties uz to, ka domē strādā 13 deputāti un tikai 8 no tiem ir no minētās partijas. Tieši tāpēc minētais paziņojums izskatās pēc pašreklāmas, nevis sabiedrības informēšanas.