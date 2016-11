Katrai no mūsu novadu pašvaldībām ņemti aizņēmumi uz vairākiem gadiem par lielāku vai mazāku summu, kas jāatmaksā vairāku gadu laikā. Aizņēmumi ņemti lielākoties dažādu projektu īstenošanai, piemēram, ielu un apgaismojuma rekonstrukcijai, skolu renovācijai, sporta halles celtniecībai, kā arī citiem mērķiem, piemēram, autobusu iegādei.

Ludzai — vislielākais parāds

Ludzas novada pašvaldībai jāatmaksā Valsts kasei 44 aizņēmumi, SIA Swedbank Līzings – 1 aizņēmums. Aizņēmumu līgumu kopējā summa – 18 205 385 eiro, bet parāds uz pārskata gada sākumu – 12 030 059 eiro. 10 aizņēmumiem atmaksas termiņš ir 2016. gads, bet kāda aizņēmuma ilgākais termiņš – 2039. gads. Aizņēmums par lielāko naudas summu (2 845 744 eiro), kas ņemts 2008. gadā SIA Ludzas rajona slimnīca pamatkapitāla palielināšanai.

Apkalpošanas izdevumi ir šā gada nomaksātie procenti par virsu kredītam – 52 019 eiro.

Gadā Ludzas novads atdod par aizņēmumu ap 860 000 eiro.

Kārsavai aizņēmums – 2 miljoni

Kārsavas novada pašvaldībai Valsts kasē ņemti 15 aizņēmumi. To atmaksas termiņš no 2018. līdz 2036. gadam. Kopējā aizņēmumu līgumu summa ir 4 645 792 eiro, no šīs summas parāds uz gada sākumu – 2 328 564 eiro. Lielākā summa (917 718 eiro) ņemta 2011. gadā Vienības ielas rekonstrukcijai. Apkalpošanas izdevumi ir šā gada nomaksātie procenti par virsu kredītam – 5684 eiro. Stadiona būvi Kārsava atmaksās līdz 2035. gadam.

Zilupe parādā miljonu

Zilupes novada pašvaldībai jāatmaksā Valsts kasei 12 aizņēmumi. Kopējā aizņēmumu summa – 1 983 084 eiro, bet parāds uz pārskata gada sākumu – 1 130 880 eiro. Lielākā aizņēmuma summa (373 262 eiro) 2010. gadā ņemta Zilupes pilsētas ielu un apgaismojuma rekonstrukcijai. Apkalpošanas izdevumi ir šā gada nomaksātie procenti pa virsu kredītam – 17523 eiro.

Ciblai – saistības ap 250 000

Ciblas novada pašvaldībai pavisam kopā ir 4 aizņēmumi – 3 Valsts kasē un 1 Vides investīciju fondā par kopējo summu 643 289 eiro. Parāds uz pārskata gada sākumu – 263 455 eiro. Lielākā summa (291 251 eiro) ir 2015. gadā ņemtajam aizņēmumam projekta Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai Ciblas vidusskolā īstenošanai. Apkalpošanas izdevumi ir šā gada nomaksātie procenti par virsu kredītam – 1073 eiro.