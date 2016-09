Ludzas novada pašvaldība 22. septembrī aicina iedzīvotājus uz apaļā galda diskusiju Man ir jautājums deputātiem!. Diskusija sāksies plkst. 17:30 Ludzā, Raiņa ielā 16A, 1. stāva zālē.

Ludzas Zeme aicina iedzīvotājus būt aktīviem un doties ceturtdien uz šo pasākumu, jo, cik var just pēc jūsu zvaniem, problēmu ir samilzis gana daudz, par daudzām deputāti zina tikai pēc nostāstiem vai vispār nekad nav dzirdējuši. Diemžēl paši deputāti Ludzas Zemei teic, ka tam, ka viņi rīko regulāras iedzīvotāju pieņemšanas, jēgas nav – cilvēki nenāk. No tā viņiem rodas maldīgs iespaids, ka viss ir labi. Savukārt cilvēki redakcijai ziņo, ka uz tikšanos ar deputātiem iet nav vērts, jo tāpat reālas palīdzības nav. Neaizmirsīsim – tuvojas pašvaldību vēlēšanas. Šis ir vienīgais laiks, kad no politiķiem var sagaidīt kādu jēgu. Tāpēc ejiet un runājiet!