Rēzeknes mēra kundze uz Rīgu brauc ar domes automašīnu, bet to noliedz. Nekā personīga video:

Rēzeknes mēra Aleksandra Bartaševiča kundze Olga Bartaševiča ar domes automašīnu vizinājusies uz Rīgu. Laulātais pāris notikušo noliedz, tomēr pašvaldībā apstiprina, ka šāds fakts bijis, svētdien vēstīja TV3 raidījums «Nekā personīga».

Video, visticamāk, tapis pagājušās nedēļas ceturtdienā. 8.septembrī Stabu ielas posmā starp Krišjāņa Barona un Aleksandra Čaka ielu sudrabots «Volvo» sagaida kādu dāmu, kura ērti iekārtojas pasažiera vietā blakus šoferim un abi kopā aizbrauc.

Nedēļu vēlāk Rēzeknes domes mēra kundzi «Nekā personīga» izdevies sastapt viņas privātfirmas adresē Rēzeknē. Viņa ar žurnālistiem nav vēlējusies runāt un apgalvojusi, ka Rīgā bijusi ar savu personīgo mašīnu, turklāt nekāda šofera viņai neesot. Ieraugot fotogrāfijas, kurās redzama iekāpjam vīra dienesta auto, Rēzeknes mēra dzīvesbiedre liedzas - tā neesot viņa.

Pēc sarunas ar mēra kundzi pēkšņi Rēzeknes domē vairs nav sastopami un nav arī sazvanāmi gan video redzamās automašīnas šoferis, gan arī par izbraukumu ceļazīmju formēšanu atbildīgā amatpersona.

Dienā, kad tapis video ar pašvaldības automašīnu Rīgā, mēram Aleksandram Bartaševičam esot piešķirts divu dienu atvaļinājums. Savukārt šonedēļ viņš devies komandējumā uz Norvēģiju. Telefonsarunā ar «Nekā personīga» Bartaševičs apstiprina, ka sudrabotais «Volvo» ir pašvaldības automašīna, bet noliedz, ka viņa sieva to izmantotu personīgām vajadzībām. «Kā jūs varat iedomāties – kā viņa var paņemt domes mašīnu un braukt? [..] Es varu teikt diezgan droši, ka tas nav iespējams,» apgalvoja Rēzeknes mērs.

Domes sabiedrisko attiecību daļā stāsta, ka pašvaldības mašīnas bieži braucot uz Rīgu. Bijušas arī pagājušo ceturtdien, un ar «Volvo» atvesti domes pasūtītie suvenīri. Vai kāds bez šofera tajā vēl braucis – neesot zināms. Domes darbinieki visu apsola pie atbildīgajiem noskaidrot, bet divas dienas vēlāk sabiedrisko attiecību daļas pārstāve Marina Sokolova atcerējusies, ka viņa pati esot pasūtījusi sudraboto «Volvo» braucienam uz Rīgu. Un nejauši arī atklāj, ka tajā braukusi arī Rēzeknes mēra kundze. «Mūsu nodaļa prasīja to mašīnu... Mums ir tāda sistēma, ka par katru braucienu parakstās tie cilvēki, kuri pasūtīja. Un es par to braucienu tajā listē parakstījos personīgi. Kā sabiedrisko attiecību nodaļa,» stāsta Sokolova. Ka līdzi braukšot arī mēra sieva, viņa neesot zinājusi.

«Saskaņas» mēra Bartaševiča opozicionāri domē jau iepriekš centušies noskaidrot kā tiek organizēti braucieni ar pašvaldības automašīnām. Bet pie visiem dokumentiem tā arī deputātiem neesot izdevies piekļūt. Saņēmuši tikai formālu statistiku. Rēzeknes domes deputāts Vjačeslavs Dubovskis (Vienoti Latvijai) saka, ka Bartaševiča sieva ar vīru kopā dienesta mašīnā braukājot katru nedēļu

Rēzeknes mēra sieva ir reģionā ietekmīga uzņēmēja. Viņa ir viena no īpašniecēm Bartaševiču ģimenes būvniecības uzņēmumā «Latgalija». Firmas apgrozījums pirms gada bija 5 miljoni, un tā būvējusi dzīvokļu mājas, skolas, veikalus. Viens no sadarbības partneriem ir arī Rēzeknes dome. Šobrīd pilsētā top jauna daudzfunkcionāla sporta ēka. Konkursā par 2 miljonus (2 087 943 eiro) vērto Rēzeknes domes pasūtījumu uzvarēja pilnsabiedrība «Latgales būve». Tajā ietilpst trīs vietējās būvfirmas, no kurām viena ir arī Bartaševiču ģimenes uzņēmums «Latgalija».

«Saskaņas» līderis Jānis Urbanovičs, uzzinājis par partijas biedra Rēzeknes mēra un viņa kundzes gaitām, sola noteikti aprunāties ar kolēģiem. «Ja viņa vēl arī melo, tad jūs viņu noteikti parādiet raidījumā. Un tas būs par labu pamatu, kā jebkuras citas visas epizodes, kas jums ir bijušas, lai partijā mēs to izskatītu un izteiktu savu viedokli,» žurnālistiem sacīja Urbanovičs.