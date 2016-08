Sestdien, 20. augustā, Kārsavas novada Mežvidu tautas namā norisinājas Kārsavas novada jauniešu dienas pasākumi. Kārsavas novada svētki jau tiek svinēti kopš 2009. gada, katru gadu svinot tos vienā no novada pagastiem. Mežvidu pagasts aicināja visus Kārsavas novada iedzīvotājus un ciemiņus, lai kopīgi ieskandinātu novada svētku nedēļu. Jāatzīmē, ka šogad Jauniešu dienā tika īpaši godināti Mežvidu pagasta pilngadnieki, ļaujot pagasta iedzīvotājiem justies īpašiem un lepniem par to, ka viņi ir šī gada Kārsavas novada svētku rīkotāji, informē Anna Zīmele, Kārsavas novada pašvaldības Jaunatnes lietu speciāliste.

Ieskandinot Jauniešu dienu, jau no plkst. 17:00 bija sarūpētas dažādas aizraujošas meistardarbnīcas, kur savas nozares profesionāļi dalījās savā amata prasmē ar jauniešiem. Kopā pasākuma organizatori bija sarūpējuši četras lieliskas meistardarbnīcas, kurās jaunieši varēja radoši izpausties. Viena no vispieprasītākajām meistardarbnīcām bija “Modes salona “LAGU” Guntas Nagles vadībā patriotisko taureņu un piespraužu izgatavošana. Jauniešos īpašu prieku un degsmi izraisīja arī kolosālā skaistu, un aizraujošu hennas zīmējumu darbnīca Solvitas Dzērkales vadībā, kur ikviens varēja izvēlēties sev atbilstošu rotājumu.

Jāsaka, ka arī Jāņa Stepkāna dekorāciju izgatavošanas meistarklase, izraisīja īpašu sajūsmu un apbrīnu, lai izveidotu dekoratīvu uzrakstu – Kārsavas novads, kas kalpoja, gan kā simbols novada svētkiem, gan kā pamats levitācijas meistarklasei. Ieskatu levitācijas meistarklasē virs Kārsavas novada sniedza Antra Lipska, ļaujot ikvienam interesentam fotogrāfijā lidot virs zemes, sasniedzot jaunas virsotnes.

Paralēli meistarklasēm Mežvidos, bērniem bija unikāla iespēja izveidot pašiem savus mākslasdarbus gan zīmējot uz asfalta, gan apgleznojot akmeņus, kā arī darboties Milzu ziepju burbuļu meistarklasē Ineses Krivmanes vadībā.

Jauniešu dienas svinīgā ceremonija sākās plkst. 20.00, kur ar svinīgo uzrunu uzstājās gan Kārsavas novada pašvaldības Jaunatnes lietu speciāliste Anna Zīmele, gan Kārsavas novada domes priekšsēdētāja Ināra Silicka, sveicot Mežvidu pagasta pilngadniekus.

Gribētos atzīmēt, ka Jauniešu diena bija īpašs veltījums Mežvidu pilngadniekiem, uzsverot, ka jaunieši ir ne tikai novada, bet Latvijas valsts vērtība, kuri ir valsts nākotnes veidotāji.

Svētku programma bija ļoti dažāda un bagātīga, sākot no vietējiem talantiem Sanitas Šakinas, mežvidnieces Dionas Liepiņas izpildījumā, gan Salnavas dejotāju grupai, gan, pieaicinot viesus no attālākiem novadiem. Paldies par veiksmīgo sadarbību gribētos pateikties: Rēzeknes novada Griškānu pagasta jauniešu centram “Jolo”, kā arī personīgi Igoram Isupovam, talantīgajiem sporta deju dejotājiem no Zilupes Sandim Kazakam, Ruslanai Žoržai un viņu vecākiem, kā arī vakara naglai – Biežuciema ielu vingrotāju komandai “Extreme” Arņa Timirbulatova vadībā.

Lai jaunieši izjustu un saprastu, ka viņi ir svarīgi savam novadam, svinīgo pasākuma ceremoniju vadīja trīs jauni, talantīgi jaunieši: Angelika Jacenko, Santa Rupaine un Sandis Karpovs, ļaujot ikvienam pasākuma apmeklētājam izbaudīt svinīgo svētku noskaņu. Priecē, ka Mežvidu tautas nams pulcēja pilnu zāli un lielus puķu klēpjus, lai sveiktu septiņus Mežvidu pagasta pilngadniekus.

Vakara noslēgumā, plkst. 22.00, pēc svinīgā svētku koncerta un meistardarbnīcām, vieni no svētku atbalsītājiem Mežvidu pagasta zemnieku saimniecība „Lūsēni” bija sarūpējuši īpašu pārsteigumu un dāvanu visiem Kārsavas novada iedzīvotājiem - putu ballīti.

Putu priekiem varēja ļauties ikviens no klātesošajiem jauniešiem, bērniem, kā arī pieaugušajiem. Putu ballīte norisinājās divu stundu garumā, kur ikviens interesents izbaudīja kaut ko nebijušu – neaizmirstamo putu ballīti, no sirds ļaujoties putu mākoņiem.

Īpaši liela atsaucība bija bērnu un jauniešu vidū, kuri ļāvās dejas mūzikas ritmiem, dejojot milzu putu vilnī. Iespējams, ka putu ballīte būs viens no neaizmirstamākajiem vasaras mirkļiem, ko varēja izbaudīt ikviens Kārsavas novada iedzīvotājs!

Par svinīgo vakara noslēgumu un pozitīvām emocijām, līdz pat rīta gaiļiem, ballē rūpējās grupa “Azars”.

Paldies visiem brīvprātīgajiem un organizatoriem par ieguldīto darbu! Paldies, Kārsavas novada pašvaldībai, z/s “Lūsēni” par atbalstu!