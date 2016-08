Šoreiz raidījuma “Pi myusim Latgolā” veidotāji devušies uz Latvijas senāko pilsētu Ludzu, kur viesojās Ludzas novada Bērnu un jauniešu centrā, lai noskaidrotu, ar ko nodarbojas jauniešu Ludzā un kādas izaugsmes iespējas saskata nelielajā Austrumlatvijas pilsētā, informē producentu grupa “Lietišķā Latgale”.

Pēdējo gadu laikā aizvien vairāk tiek runāts par jauniešu iniciatīvām, iespējām un jauniešu organizācijām, kas sekmē ne vien jauniešu attīstību, bet arī jauniešu iesaistīšanos sabiedriskajās un pašvaldību aktivitātēs. Jau iepriekšējos raidījumos, žurnālisti viesojās Ziemeļlatgalē, kur tikās ar aktīviem jauniešiem, taču šoreiz raidījuma veidotājus ieinteresēja tieši Ludza, jo te Bērnu un jauniešu centrs darbojas jau aptuveni 60 gadus.

Ludzas novada Bērnu un jauniešu centrs ir vieta, kur bērni un jaunieši var interesanti un saturīgi pavadīt savu brīvo laiku, piedalīties apmācībās, tematiskās pēcpusdienās, spēlēt galda spēles, dzert tēju, pārrunāt jaunumus un aktivitātes, kā arī tikties un komunicēt ar veciem un jauniem draugiem.

Tieši Ludzas novada Bērnu un jauniešu centra paspārnē dzimušas tādas, Latgalē jau labi zināmas organizācijas kā jauniešu klubs “Lietussargs” un “Ludza TV”, kur aktīvākie jaunieši realizē dažāda mēroga projektus savas un pilsētas attīstības labā.

Ludzas novada Bērnu un jauniešu centra vadītāja Eleonora Obrumāne pastāstīja, ka vēsturiski Bērnu un jauniešu centrs pastāv jau sešdesmit gadus, tomēr tam laika gaitā vairākkārt mainījies nosaukums.

“Mainās tikai laiks un cilvēki. Katram cilvēkam ir savs personīgais brīvais laiks, it sevišķi jauniešiem un bērniem. Mēs gribam, lai šeit tiktu iegūtas ne vien kādas prasmes un zināšanas, bet lai šis brīvais laiks tiktu piepildīts labi un prātīgi. Man ir ļoti liels prieks, ka jaunieši nāk ar savu iniciatīvu. Pēdējos gados mums ir mazie kultūras projekti, jauniešu projekti, ar dažādām iniciatīvām un idejām. Pats galvenais, ka to izdomā un vada kāds skolotājs, bet rodas domubiedru grupiņas, jauniešu grupiņas ar savu ideju. Mēs jau esam tā kā tie virzītāji, palīdzam nokārtot dokumentus, bet pašas aktivitātes – to dara paši jaunieši,” ar gandarījumu stāsta Eleonora Obrumāne.

Tāpat Obrumānes kundze īpaši izceļ vienu no jauniešu kluba “Lietussargs” projektiem par saprātīgu plastmasas pudeļu pielietošanu. Jaunieši nolēmuši īstenot videi draudzīgu projektu, kura laikā no tukšajām plastmasas pudelēm tiks ražoti pufi sēdēšanai.

Kā norāda Bērnu un jauniešu centra direktore, Ludza nav liela un aktīvos jauniešu arī nav tik daudz, tāpēc bieži vien dažādās interešu grupās tie pārklājas, tomēr jauniešiem ir nākotne gan Ludzā, gan Latgalē, gan visā Latvijā.

Jauniešu perspektīvas Ludzā pozitīvi vērtē arī tur pat Ludzas novada BJC satiktais Igors Malzubs. Viņš ir Ludzas novada jaunatnes lietu speciālista pienākumu izpildītājs, jauniešu attīstības kluba vadītājs, jauniešu kluba “Lietussargs” biedrs, kā arī aktīvi iesaistās dažādās labdarības un Ludzas novada BJC aktivitātēs.

“Es redzu jauniešiem nākotni tieši Ludzā tāpēc, ka Ludza ir iespēju pilsēta. Mums daudz kā nav, un tiešo to kā mums nav var iesākt tieši Ludzā. Jauniešu centrā es nodarbojos tieši ar jauniešu pasākumiem, kas saistīti ar koncentrēti tieši jauniešiem. Uz šo dienu Ludzā jaunieši ir ļoti aktīvi. Vajag tikai atrast pareizu pieeju, jo visi jaunieši nav vienādi, ” norāda Igors Malzubs.

Igors Malzubs nebaidās uzsvērt, ka tieši Ludzā jauniešiem ir lielas iespējas, jo arī viņš pats ir viens no veiksmes piemēriem. Būdams 24 gadus jauns, ar savu aktivitāti un ieguldījumu Ludzas novada sabiedriskajā dzīvē Igors ir pazīstams un novērtēts arī ārpus sava novada.

Tur pat Ludzas novada BJC telpās darbojas jauniešu organizācija “Ludza TV”. Tās darbību koordinē organizācijas idejas autors, 25 gadus jaunais Edmunds Kadakovskis. Viņš ir viens no tiem retajiem jauniešiem, kurš aktīvi darbojas veselos 3 bijušā Ludzas rajona teritorijā esošajos novados. Edmunds dzīvo Kārsavas novadā, mācoties Ciblas novada vidusskolā viņš iesaistījās skolēnu pašpārvaldē, kad arī aktīvi iesaistījās Ludzas BJC un jauniešu klubā “Lietussargs”, kur, savukārt, dzima ideja par “Ludza TV”.

Edmunds Kadakovskis pastāstīja, ka “Ludza TV” – tie ir jaunieši, kas nodarbojas ar fotografēšanu un filmēšanu, kā arī citām radošām lietām, sava novada atpazīstamības tēla veidošanai. Jaunieši iemūžina savu novadu, pasākumus un citas aktivitātes, publicējot materiālu sociālajos tīklos un gūst nozīmīgu atpazīstamību.

Arī Edmunds atzīst, ka Ludza ir maza pilsēta, bet tieši tāpēc jauniešiem iz izveidojusies veiksmīga sadarbība ar novada pašvaldību, kas atbalsta jauniešu idejas un motivē jauniešus pēc studijām atgriezties un turpināt savu dzīvi Ludzā.

Audio sižetu var noklausīties šeit.