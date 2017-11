4. novembrī Līdumnieku pagasta Kurjanovas ezerā notika makšķernieku sacensībās ''OSOKA - 2017' , informē pašvaldība.

Šoreiz sacensībās piedalījās 21 makšķernieks no Ciblas, Felicianovas, Zvirgzdenes, Līdumniekiem, Franapoles, Blontiem, Pušmucovas, Salnavas un Mērdzenes. Jaunākie sacensību dalībnieki bija divi 18-gadīgi jaunieši Edijs un Gints, bet vecākais bija Genādijs Laizāns.

Laika apstākļi šoreiz bija labi, bet zivīm tomēr kaut kas nepatika. Laikam vējš ne no tās puses pūta vai makšķernieku bija vairāk nekā līdaku. Tomēr trim makšķerniekiem paveicās labāk, viņi saķēra līdakas, kuras pēc visiem izmēriem derēja sacensību nolikumam.

Sacensību noslēgumā plkst.13:00 tika svērtas un mērītas visas līdakas.

Šoreiz III vietu izcīnīja Edgars Potašs no Salnavas, kurš nomakšķēreja 0,8 kg smagu līdaku, II vietā ierindojās Normunds Birskis no Ciblas (līdakas svars 1,4 kg, garums 58 cm), I vietā ar divām līdakām ierindojās Jānis Krišāns no Felicianovas (viņa loms: sacensību lielākā līdaka, kuras svars bija 1,5 kg, garums 59 cm, un otrā līdaka ar svaru 1,0 kg, garumu 56.5 cm). IV vieta un mierinājuma balva tika piešķirta Visvaldim Sprūžam no Ciblas.

Tradicionāli – pēc apbalvošanas visi sacensību dalībnieki varēja paēst gardu putru un padzert siltu tēju.