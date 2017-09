LITTLE ROCK tiek rīkots augusta beigās kā atvadas no vasaras un zīme, ka drīz sāksies jaunais mācību gads. Koncerts norisināsies laukumā pie Ludzas novada pašvaldības, uz āra skatuves. Piedalīsies dažādas gan vietējas grupas (“Fenikss”), gan arī ciemiņi no citām pilsētā (“Gondreiž 10nīkā” – latgaliešu patriotu grupa no Kaunatas, rokgrupa no Līvāniem “Jauda” u.c.).

LITTLE ROCK tiek rīkots pirms skolas sākuma, tāpēc būs arī kārtīga diskotēka DJ Alexander vadībā.

Ieeja pasākumā – bez maksas.

To rīko Ludzas novada BJC, pašvaldība un Ludzas TN.