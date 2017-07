Noslēdzies konkurss „Ciblas novada Sakoptākā sēta 2017”. Tajā tika vērtēti 9 objekti, informē pašvaldība.

Nominācijā „Sakoptākā individuālā māja ciema teritorijā” diplomus saņēma 3 māju saimnieki: par 1. vietu - mājas „Tūjas” saimnieki Ineta Abricka un Dainis Jezupovs no Ciblas pagasta,2. vietu - mājas „Zemītes” saimnieki Vilhelmīne un Artūrs Orlovski no Blontu pagasta; 3. vietu - mājas „Litijas” saimniece Bernadita Adijāne no Ciblas pagasta.

Nominācijā „Sakoptākā lauku sēta” diplomus saņēma 4 māju saimnieki: par 1.vietu - mājas „Tīrumnieki” saimnieki Natālija un Antons Turlaji no Pušmucovas pagasta; par 2.vietu mājas „Birztaliņas” saimnieki Vija un Ludvigs Karveļi no Zvirgzdenes pagasta; par 3.vietu mājas „Lejasbērzi” saimniece Valentīna Zbitkovska no Zvirgzdenes pagasta unmājas „Pavasari” saimnieki Jāzeps Ločmels un Nadežda Zaharko no Pušmucovas pagasta.

Šajās nominācijās godalgoto māju saimniekiem tika pasniegtas arī naudas balvas: par 1. vietu – 80 eiro, par 2. vietu – 50 eiro, par 3. vietu – 30 eiro apmērā.

Nominācijā „Sakoptākais uzņēmums” diploms un 50 eiro liela naudas balva piešķirta IK „Pureņi 2” saimniecei Annai Matvejenko no Blontu pagasta.

Ārpus konkursa ar savu daiļi noformēto mazdārziņu piedalījās Zinaīda Donska no Felicianovas, viņa saņēma Veicināšanas balvu un pateicību par piedalīšanos.