Katru gadu, pareizticīgie atzīmē Kunga Kristīšanas svētkus. Kā apgalvo zinātnieki un novērojuši ticīgie, ūdens izmaina savas īpašības jau 18. janvārī, kulmināciju sasniedzot tieši 19. janvārī.

Labvēlīgā iedarbība saglabājas arī vēl 20. janvārī. Ūdens uz zemeslodes šajā laika periodā paliek Dievišķs. Kas to izraisa? Kā spriež zinātnieki, tas ir īpašais Zemes stāvoklis, ko izraisa kosmosa iedarbība. Neapšaubāmi, kā apliecinās ticīgie, tas ir arī lūgšanu iedarbības rezultāts. Ūdens saņem spēcīgu Augstākā saprāta ietekmi. Neapšaubāmi, tas ir viens no brīnumiem, par ko var pārliecināties katrs, kuram ir vēlēšanās. Arī mūsu organisma 3/4 sastāv no ūdens. Sen jau pierādīts, ka ūdens ir dzīvs, tam piemīt saprāts. Tieši šajās dienās ūdens uzlādējas ar spēcīgu dziedinošu enerģiju. Jebkurš cilvēks, kurš parūpējies par ūdens sagādi šajā periodā, pārliecinās, ka tas nebojājas.

Pēc ūdens pasvētīšanas procedūras vēršos pie dažiem ticīgajiem, kuri pasmeļ ūdeni un apslaka seju, rokas. Ticīgie ir sajūsmināti – vārdiem nav aprakstāmas sajūtas! Kā no jauna piedzimuši! Svētsvinīgi! Visi uzrunātie apliecina, ka ūdens āliņģī ir neticami silts. Tas patiesi ir brīnums!