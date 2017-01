Ludzā slidotavas ir atvērtas un darbojas Blaumaņa ielā 4 (skolas teritorijā) katru dienu no plkst. 8.00 līdz 22.00 un pieejamas bez maksas visiem apmeklētājiem.

Ciblā slidotava atvērta vidusskolas teritorijā, to apmeklēt var visu diennakti.

Zilupē slidotava darbojas pilsētas parka teritorijā – izbūvētajā sporta kompleksā, arī tā ir pieejama visu diennakti.

Savukārt Kārsavā slidotava darbosies jaunizbūvētā stadiona teritorijā, tā pieejama no pirmdienas līdz piektdienai (no plkst.10.00 līdz 19.00), bet hokeju biedrība SK Kuorsova spēlē no plkst. 19.00 līdz 21.00. Savukārt sestdien un svētdien no plkst. 10.00 līdz 12.00, tad no 12.00 līdz 14.00 spēlē hokejisti, un no plkst. 14.00 līdz 21.00 slidotava atkal pieejama publiski. Bezmaksas slidu nomas punkts, kas atrodas Kārsavas mūzikas un mākslas skolas pagrabā, darbosies katru dienu no plkst.14.00 līdz 16.00.