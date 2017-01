Sestdiena, 21. janvāris plkst. 9:00 sākas Ludzas novada atklātais turnīrs hokejā "Ludza 2017".

Iepriekšējie pieteikumi par piedalīšanos jāiesniedz līdz 19.01.2017. pa e-pastu vai telefonu 28351822.

Turnīra pielikums pārpublicēts no Facebook SK Latgols lapas atrodams šeit.