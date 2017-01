Piektdien, 20. janvārī, plkst. 19.00 Kārsavas kultūras namā jau piekto reizi tiks pasniegtas Kārsavas novada Jauniešu gada balvas, informē jaunatnes lietu speciāliste Anna Zīmele.





Ar septiņām nominācijām dažādās kategorijās startē “Kārsavas novada Jauniešu gada balva 2016”, sniedzot iespēju pateikties ne tikai jauniešiem, bet arī uzņēmējiem un pasākumu organizatoriem, kas ne vien ir atbalstījušas jauniešu iniciatīvas, kā arī piedāvājušas dažādas aktivitātes.

Ikvienam novada iedzīvotājam ir iespēja paust savu viedokli un izvirzīt nominantu – jaunieti, kurš ir pelnījis gūt atbalstu, kādā no septiņām izvirzītajām nominācijām:

“Kuorsovys nūvoda patriots”

“Goda Iniciativa/ Pasuocīņs”

“Goda Škoļnīks”

“Goda Izaugsme”

“Goda Sportists”

“Jaunīts Uzjiemiejs”

“Jaunīšim draudzeiguokīs uzjāmums”.

Nominanti var tikt pieteikti aizpildot pieteikuma anketu šeit, vai nosūtot to uz e-pastu, vai atstājot speciālās pieteikumu urnās (līdz 2017. gada 16. janvārim), kuras izvietotas:

Malnavas koledžā;

Kārsavas novada domes pašvaldības ēkā 2. stāvā;

Kārsavas novada pašvaldības bibliotēkās.

Iesniegtās pretendentu anketas vērtēs speciāla komisija, izvērtējot pretendentu personīgos sasniegumus un ieguldījumu novada attīstībā.

Svinīgā balvu pasniegšanas ceremonija norisināsies piektdien, 20. janvārī plkst. 19.00, Kārsavas KN un plkst. 22.00 ir paredzēta balle ar groziņiem, ieejas maksa 2 eiro.