Ar mērķi attīstīt loģikas, atmiņas, radošās domāšanas un prāta spējas ikviena vecuma Kārsavas iedzīvotājam pierobežas pilsētā trīs nedēļu garumā aizvadīts vēl nebijis pasākums – prāta spēles “Aļberts”. Pasākuma organizētāji neslēpj – nosaukums dots par godu visiem zināmajam zinātniekam Albertam Einšteinam, informē sabiedrisko mediju portāls lsm.lv.

Interese no iedzīvotājiem bijusi liela. “Man prieks, ka atnāca visu paaudžu cilvēki. Atnāca gan ģimenes, gan Kārsavas vidusskola, gan jaunieši. Aicināja citus uz nākamajām reizēm un man prieks, ka par to runāja,” stāsta pasākuma idejas autore salnaviete Marta Ločmele. Viena no prāta spēļu dalībniecēm Vēsma atklāj – prāta spēlē var piedalīties visi, neskatoties uz vecumu, jo organizatori ir parūpējušies par interesantu jautājumu izveidi: “Dažādi jautājumi no mūsdienām, no visādām sfērām. No senākiem laikiem. Katrs var atrast iespēju parādīt savas zināšanas.”

Par saturīgi pavadītu svētdienas pēcpusdienu apmierināti arī citi pasākuma dalībnieki.

“Pēc pirmā posma bija tāds prieks un emocijas visas nedēļas garumā,” atzīst dalībnieks kārsavietis Jānis.

Prāta spēļu cikls “Aļberts” pierobežas pilsētā Kārsavā tikko kā noslēdzies, taču organizatori neizslēdz šādu tradīciju turpināt.