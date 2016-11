Ir izvērtēti konkursa “Ludzas novada Gada cilvēks 2016” dažādām nominācijām pieteiktie pretendenti un arī ar domes sēdes lēmumu apstiprināti, informē pašvaldība.

Balvām tika nominēti 34 cilvēki:

Gada cilvēks: Jevgeņijs Lukašenoks, Milāna Bule.

Gada cilvēks izglītībā: Līga Arcihoviča, Eleonora Obrumāne, Inga Loseviča, Maja Piroženoka.

Gada cilvēks kultūrā: Eleonora Obrumāne, Anita Klovāne, Svetlana Duzinkeviča.

Gada cilvēks sportā: Ilona Malahova, Dainis Krištopāns.

Gada cilvēks medicīnā: Gunta Kozlova.

Gada mecenāts: Hermanis Sholtens.

Gada cilvēks valsts iestāžu un pašvaldību darbā: Irēna Lipska, Milāna Bule, Raimonds Čakšs.

Gada cilvēks savā amatā: Ņina Tihovska, Gunārs Dalibo, Zoja Bojarska, Mareks Ļahnovičs, Guntis Bilinskis, Natālija Leitāne, Gaļina Zbitkovska, Antoņina Suharevska.

Gada jaunietis: Raivis Sjakste, Edvīns Mekšs.

Mūža ieguldījums: Jevģēnijs Slišāns, Marija Čigāne, Ināra Kupreviča, Nikolajs Putāns, Regīna Taraškeviča, Margarita Onufrijeva, Boriss Ivanovs, Nikolajs Makareno.

Visi šie pretendenti tiks godināti Ludzas Tautas namā 17. novembrī plkst. 18.00 – LR Proklamēšanas gadadienai veltītajā svētku sarīkojumā. Tajā tiks nosaukti konkursa “Ludzas novada Gada cilvēks 2016” uzvarētāji katrā kategorijā un titula “Goda pilsonis” ieguvējs.

Ja vēlaties piedalīties šajā svētku pasākumā, iepriekš jāpiesaka ieejas kartes (to skaits ir ierobežots, jo visiem interesentiem nepietiek vietas Ludzas Tautas nama lielajā zālē). Ieejas kartes būs iespējams saņemt TN kasē, sākot no 14. novembra, vakaros: no plkst. 16.00 līdz 18.00.