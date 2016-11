Par godu pilsētas 85 gadu jubilejai tika sarīkota ežu izstāde. Kā pastāstīja Bērnu un jauniešu interešu centra vadītāja Inga Magas, eži Zilupē sastopami gandrīz katrā pagalmā.

Tādēļ radās doma tos darināt no dažādiem materiāliem. No koka, papīra, adatas no dzelzs naglām, ezis kā ziedu buķete utt. Praktiski visa Zilupe tika iesaistīta šajā veidošanas procesā. Gan skolēni, gan arī veselas ģimenes. Kopā pagatavoti vairāki desmiti dažādu izmēru, materiālu un lieluma ežu. Eži tagad atrodas kultūras nama foajē un 2. stāvā pie bibliotēkas, foajē.

Novērtēt, kurš ezis ir smukāks, nav iespējams. No ežiem plūst pozitīva aura, kura uzlabo noskaņojumu. Tā labā enerģija, ko zilupieši ieguldījuši savos mākslas darbos, vēl ilgi spēs uzlādēt jebkuru izstādes apmeklētāju.