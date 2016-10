Apmaiņas gads – tas ir piedzīvojums vairāku mēnešu garumā, kura galvenā ideja ir iepazīt citādo, mācīties pielāgoties jauniem apstākļiem un iedraudzēties, publicēts portālā YHU.lv

Šis būs citādāks mācību gads vidusskolā, jo iesākumā nāksies apgūt ne tikai jaunāko vielu skolā, bet arī jaunu valodu! Tomēr, kad tas izdosies, šīs zināšanas būs ar atzīmēm nenovērtējamas! Visu apmaiņas gadu Tu dzīvosi vietējā ģimenē, lai vislabāk iepazītu šīs zemes ikdienu, kultūru un tradīcijas. Šī gada laikā Tev ir iespēja iegūt ne tikai sev otru ģimeni kādā pasaules valstī, bet arī draugus uz visu mūžu.

Prasības:

Tev jabūt vecumā no 14 līdz 18 gadiem (ASV koledžas programmā 18 – 23 gadi)

Tavā liecībā jābūt sekmīgām atzīmēm

Tev jābūt vēlmei iepazīt jaunu valsti, citādāku kultūru un vidi

Tev jāpārvalda kāda no svešvalodām ( vācu, angļu, franciski runājošajās valstīs franču valodas priekšzināšanas ir obligātas)

Tev jābūt aktīvam, ar vēlmi iesaistīties un izzināt

Tev jābūt tolerantam pret citādo, nezināmo un atšķirīgo

Aizpildi pieteikumu formu šeit, pievieno savas pēdējās liecības kopiju un sūti uz e-pastu This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. vai pa pastu uz YFU Latvija (Kr.Valdemāra iela 14, 6.kabinets, LV 1001) vai atnes savu pieteikumu uz YFU Latvija biroju klātienē.

Katru pieteikumu izskatām individuāli un ar katru personīgi sazināsimies, lai uzaicinātu uz pārrunām.

Pieteikumu prasības izsludinātajām stipendijām var atšķirties. Par to informēsim atsevišķi.