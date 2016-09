No 2016. gada 20. septembra līdz 5. novembrim Latgales kultūrvēstures muzejā (Atbrīvošanas alejā 102, Rēzeknē) apskatāma vaska figūru kolekcija no Sanktpēterburgas.

Rēzekniešiem un viesiem šī ir lieliska iespēja apskatīt apbrīnojami reālistiskas vēsturisku personību un leģendāru varoņu figūras. Kuplā skaitā pārstāvēti arī populāri tēli no animācijas un fantastikas žanra kino filmām, kas noteikti ieinteresēs jaunākos muzeja apmeklētājus.

Bērni varēs sastapt savus iemīļotos varoņus no animācijas filmas “Ledus Laikmets” – Zobenzobu vāveri Skretu, kas noķērusi zīli, sliņķi Sidu u.c. Aci pret aci satiksiet arī noslēpumainākos no fantastikas žanra filmu personāžiem – Betmenu no tāda paša nosaukuma filmas un Jodu no “Zvaigžņu kariem”, nemirstīgo ļaundari Deiviju Džonsu un aktieri Džoniju Depu kā Džeku Sperovu kopā ar pirātu karalieni Elizabeti Svonu (aktrise Kīra Naitlija) no filmu cikla “Karību jūras pirāti”.

Vaska figūru izstādē varēsiet vizualizēt senatnes dižgarus un iedomāties, kāda ir skaistā Atēna – sengrieķu kara un gudrības dieviete, kā izskatās renesanses laika skaistuma etalons Džokonda blakus savam radītājam Leonardo da Vinči, sajust Venēras valdzinājumu kompozīcijā, kas radīta pēc agrīnās renesanses dižgara Sandro Botičelli gleznas “Veneras dzimšana” motīviem.

Apmeklētāji vaigu vaigā varēs sastapt spilgtas personības no dažādiem laikmetiem – sengrieķu vēsturnieku Hērodotu, renesanses laika angļu dzejnieku un dramaturgu Viljamu Šekspīru, 20. gs. sākuma zinātniekus Mariju Kirī un Albertu Einšteinu, mūsdienu okeāna pētnieku un fotogrāfu Žaku Īvu Kusto, iemīļotos franču komēdijfilmu aktierus Luiju de Finesu, Pjēru Rišāru, Žanu Polu Belmondo, protams, nepārspējamo Deividu Sušē Erkila Puaro lomā, pasaules pirmo tenoru Lučano Pavaroti, kā arī skandalozo dziedātāju Lady Gaga.

Izstādes ekspozīcija piedāvā atcerēties pasaules un Eiropas vēsturi un atpazīt imperatorus un valstsvīrus, kas savulaik mainījuši atzīmes pasaules kartē. Tāds ir karavadonis un Mongolijas impērijas dibinātājs Čingizhans, franču imperators Napoleons Bonaparts, kā arī Krievijas cari Ivans Bargais un Pēteris I.

Izstādes kurators Armens Arutjunjans atzīmē, ka “Rēzeknē būs izstādīta ļoti nopietna kolekcija, kas ne tikai izklaidēs, bet arī izglītos apmeklētājus”. A. Arutjunjans priecājas, ka šī ir jau otrā izstāde Rēzeknē, kas veidota sadarbībā ar Latgales kultūrvēstures muzeju un piebilst, ka vaska figūras ir veidotas ārkārtīgi rūpīgi, ievērojot vēsturisko precizitāti, apkopojot un izmantojot informāciju no dažādiem avotiem.

Vaska figūru izstāde atvērta:

Pirmdien – piektdien 10.00–19.00

Sestdien 10.00–17.00

Svētdien – slēgta

Ieejas maksa vaska figūru izstādē:

bērniem, skolēniem, pensionāriem – 3,00 €, pieaugušajiem – 4,00 €, ģimenēm (2 pieaugušie un bērni) – 11,00 €