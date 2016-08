Kārsavas novada dabas parkā „Numernes valnis” 10. septembrī, ar dienas un nakts sēņošanas festivālu „Ejom bakuot!”, tiks atzīmēti nu jau 5 gadi, kā biedrība „Kārsavas novada jauniešu centrs „Pūga” aizsāka sēņošanas tradīciju naktī.

Šajā gadā, sadarbībā ar Dabas aizsardzības pārvaldi, sēņošanas festivāls tiks papildināts ar dienas daļu, kuras sākums plānots no plkst. 16.00 (pulcēšanās vieta). Latvijas Dabas muzeja mikoloģe Inita Dāniele pasākuma apmeklētājiem palīdzēs iepazīt Latvijā augošās sēnes un to īpašības. Īpaši aicinātas ģimenes ar bērniem, kas varēs doties sēņot dienas gaišajā daļā un iespējams pat atrast kādu retumu dabas parka „Numernes valnis” teritorijā. Jaunākajiem dalībniekiem tiks piedāvātas izzinoši-radošas aktivitātes, savukārt pieaugušie varēs pārbaudīt savas zināšanas, izspēlējot spēli "Atpazīsti sēnes".

Savukārt sēņošanas festivāla „Ejom bakuot!” nakts daļas sākums ir plānots no plkst. 20.30 (pulcēšanās vieta). Šajā gadā festivālam ir īpaša retro pieskaņa- pirmos dalībniekus, kas pieteiksies uz pasākuma norises vietu vedīs retro auto kluba pārstāvji ar saviem unikālajiem spēkratiem. No plkst. 19.00 līdz 20.00 retro auto varēs aplūkot pie Kārsavas kultūras nama un tad kopīgā kolonnā doties uz sēņošanas festivālu.

Pasākuma organizatori aicina izvēlēties laika apstākļiem atbilstošu apģērbu retro stilā, apbruņoties ar lukturīti labākai redzamībai, grozu atbilstoši savai sēņošanas pakāpei, nazīti un 3 cilvēku sastāvā doties iegūt „sieņu baisūņa” titulu. Noslēgumā visi dalībnieki tiks cienāti ar gardu zupu un īpašu atradumu saimnieki tiks arī pie balvām.

Nakts sēņošanas festivāls piecu gadu laikā no vietēja mēroga aktivitātes jauniešiem ir izaudzis līdz starptautiskam pasākumam, kas šajā gadā solās pulcināt dalībniekus ne tikai no Latvijas, bet arī no Armēnijas, Ukrainas, Polijas, Moldovas un Bulgārijas.

Komandas nakts sēņošanas festivālam var iepriekš pieteikties pa tālr. 28343926 vai rakstot uz e-pastu: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .

Video: no pirmā nakts sēņošanas festivāla