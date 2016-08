Jūlijā un augustā Ludzas atskurbtuvē pabija liels skaits dzērāju. Proti, jūlijā 41 cilvēks, bet līdz augusta vidum – 22 cilvēki. Salīdzināšanai – aprīlī atskurbinājās vien 23 personas.

Kā liecina arī citu pieredze, dzērāju skaits vasarā allaž pieaug, jo rodas dzeršanai labvēlīgāki apstākļi – var dzert ārā ar draugiem.

Jūlijā Ludzā tika atskurbināta 41 persona, no tām15 bija Ludzas iedzīvotāji un 4 no Ludzas novada, no Kārsavas - 2, no Zilupes – 5 cilvēki, no Ciblas - 4, no Rēzeknes novada – 10. Interesanti, ka viens bija rīdzinieks. Neviena dzērājsieviete, atšķirībā no citām reizēm, trāpījusies nebija.

Līdz 16. augustam atskurbtuves pakalpojumi bija nepieciešami 22 personām, no tām 11 bija Ludzas iedzīvotāji, kārsavieši – 3, ciblānieši – 3, rēzeknieši – 3 un divi rīdzinieki. Augustā tomēr atskurbtuves pakalpojumi bija nepieciešami 2 sievietēm.

Ludzas pilsētas svētkos no 12. augusta līdz 14. augustam uz atskurbtuvi tika atvesti astoņi dzērājiņi. Tā sacīt, svinēja godam.

„Ja salīdzina ar parastām dienām, tad var secināt, ka svētkos 8 cilvēki tiešām ir daudz, parasti tik cilvēku dienā nav. Turpretim, ja ņem vērā, ka notika svētki pilsētas svētki, tad skaitlis nav liels un viss ir normas robežās,” Ludzas Zemei komentē atskurbtuves koordinatore Ilona Bondarenko.

Atgādinām, ka Ludzā atskurbtuves darbojas no 2015. gada 2. martā Ludzas policijas iecirkņa izolatora telpās Stacijas ielā 46.