21. jūlijā plkst. 20.23 glābēji saņēma izsaukumu uz Ludzas novada Istras pagastu, jo mežā bija apmaldījušies trīs cilvēki. Izmantojot skaņas signālus, lai cilvēkiem norādītu pareizo izeju no meža, divas sievietes to izdzirdēja un veiksmīgi atrada ceļu no meža, informē Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests.

Līdz pusnaktij ugunsdzēsēji glābēji turpināja trešā cilvēka meklēšanas darbus, bet nesekmīgi. Pazudušais vīrietis it kā bija atradis ceļu patstāvīgi un pārnācis mājās.

VUGD aicina iedzīvotājus būt uzmanīgiem un piesardzīgiem dodoties mežā - pirms došanās noteikti informēt piederīgos par to, uz kurieni plāno doties un kad būsiet atpakaļ, kā arī paņemt līdzi pilnībā uzlādētu mobilo telefonu.

Tomēr, ja atrodoties meža saprotat, ka nespēsiet pašu spēkiem izkļūt no tā, tad nekavējoties zvaniet glābējiem uz tālruni 112.