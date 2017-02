Latvijas medijos izskanējusi informācija – pusaudžu vecākiem ir pamatotas aizdomas, ka viņu bērni centušies izdarīt pašnāvību spēles Zilais valis iespaidā, kura atrodama sociālajos tīklos. Uz redakciju atnāca ludzāniete, kura satraukti stāstīja, ka šī spēle manīta arī Ludzā.

Parādījās reāli upuri

Ludzāniete Larisa savu uzvārdu nevēlējās atklāt. Viņa pastāstīja, ka paziņa nejauši pamanījusi kāda jaunieša saraksti, kurā bērns raksta par izpildīto uzdevumu. Larisas paziņa bijusi tik ļoti satraukta, ka nespēja pati vērsties redakcijā vai kur citur. Paziņa par redzēto baidās paziņot bērna vecākiem, jo domā, ka viņai nenoticēs, un ka viņu sāks uzskatīt par jukušu. Tāpēc Larisa, kā tikko izdzirdēja šo stāstu, steidzās uz redakciju, lai brīdinātu vecākus par iespējamo bīstamību.

Par šo spēli Larisa redzējusi vairākus sižetus televīzijā, tāpēc pavisam nopietni tic, ka tā sasniegusi arī Ludzu. Iespējams, bērns, iesaistoties spēlē, nezina, ar ko tas var beigties, bet viņam tā šķiet aizraujoša, tāpēc turpina spēlēt. Par spēles Zilais valis izcelsmi internetā atrodama informācija.

Viss aizsākās apmēram pirms pusotra gada, bet, situācijai nedaudz pierimstot, problēma tika aizmirsta. Problēma atkal aktualizējās, kad pēkšņi sāka parādīties reāli upuri. Spēlei jau bija daudz stiprāka ietekme. Krievijas valsts ziņās vēsta, ka upuru paliek aizvien vairāk. Šī spēle atnākusi arī līdz Latvijas mierīgajai videi. LTV7 raidījums Ličnoje delo vēstīja par to, ka nesen divi pusaudži pēc pašnāvības mēģinājuma nonākuši slimnīcas psihiatriskajā nodaļā. Viņu vecākiem ir aizdomas, ka bērni spēruši šo soli saistībā ar spēli sociālajos tīklos, kas mudina uz pašnāvību.

Pilda administratora norādījumus

Viss aizsācies ar vienu meiteni, kura savas privātās dzīves dēļ izdarīja pašnāvību, atvadoties no cilvēkiem ar vārdiem “ня.пока.”. Tas nekādā veidā nebija saistīts ar minēto spēli.

Kāda sociālo tīklu grupa, cenšoties piesaistīt jauniešus, izmantoja šīs meitenes publikāciju, pieliekot klāt izdomātu stāstu. Vēlāk, pateicoties sociālā tīkla administratoriem, šī grupa tika bloķēta, taču tā rezultātā radās grupa Zilais valis.

Kad jaunizveidotā grupa sociālajos tīklos sāka pievērst sev arvien vairāk sekotāju, tā kļuva privāta. Grupā iekļūt varēja tikai īpaši piesakoties. Grupas administratori bija anonīmi, vai arī izlikās par citām personām. Tie grupas dalībniekiem piedāvāja spēli. Spēles noteikumi ir šādi: tiklīdz pusaudzis pievienojas grupai, tam tiek piešķirts viens no administratoriem, kurš 50 dienas pēc kārtas dod uzdevumus, kas obligāti jāizpilda. Uzdevumi ir saistīti ar sevis ievainošanu. Pirmais uzdevums visiem dalībniekiem ir vienāds: izgrebt ar žileti uz rokas vali, bet pēdējais mudina izdarīt pašnāvību. Nākamo uzdevumu spēles administrators sūta katru dienu 4.20 no rīta. Ja jaunietis atsakās pildīt administratora uzdevumus, tad tiek atsūtīts hiperlinks ar neeksistējošu saiti. Atverot hiperlinku, visa informācija par spēlē iesaistītā jaunieša atrašanās vietu, telefona numuru, adresi tiek nodota administratoram. Pēc tā, ja jaunietis neizpilda uzdevumu, tiek draudēts ar to, ka cietīs visa viņa ģimene. Šādā situācijā pusaudzis var nodomāt, ka labāk būs, ja viņš pildīs administratora norādījumus, nekā cietīs viņa ģimene.

Līdz Ludzas iecirkņa kārtībsargiem šī informācija vēl nebija nonākusi, komentē Valsts policijas Latgales reģiona pārvaldes Ludzas iecirkņa priekšnieks Oskars Točelovskis: – Taču, ja kādam vecākam rodas aizdomas, ka viņu bērns iesaistīts šādā pašnāvnieciskā spēlē, lūgums nekavējoties vērsties Ludzas policijas iecirknī personīgi vai sazināties ar Valsts policiju pa tālr. 110, Ludzas iecirkņa vadītāju O. Točelovski pa tālr. 65703801 vai arī Ludzas iecirkņa kanceleju pa tālr. 65703833.

Jāsaka, ka bīstamība tiešām pastāv, jo personīgi aprunājos ar kādas paziņas meitu, kura apstiprināja, ka dzirdējusi, ka Ludzas jaunieši aizraujas ar šo spēli. Vecāki esiet, lūdzu piesardzīgi!