Nepilna mēneša laikā Valsts robežsardze no valsts izraidījusi 33 Vjetnamas pilsoņus un 1 Nepālas pilsoni, kuri pērn tika aizturēti par valsts robežas tīšu nelikumīgu šķērsošanu, informē Valsts robežsardzes Galvenās pārvaldes Administratīvās pārvaldes Koordinācijas un sabiedrisko attiecību nodaļas galvenā inspektore Kristīne Pētersone.

5 Vjetnamas pilsoņi tika atpakaļ uzņemti no Lietuvas Republikas, pamatojoties uz 1995.gada 1.jūlija Līgumu starp Latvijas Republikas valdību, Igaunijas Republikas valdību un Lietuvas Republikas valdību par tādu personu atpakaļuzņemšanu, kuras attiecīgo valstu teritorijā uzturas nelikumīgi, savukārt lielākā daļa no izraidītajiem tika pārņemti no Ieslodzījuma vietu pārvaldes pēc viņiem par valsts robežas tīšu nelikumīgu šķērsošanu piespriestā cietumsoda izciešanas.

Visi Vjetnamas pilsoņi izraidīti uz mītnes zemi tranzītā caur Krieviju.

Pērn no Latvijas tika izraidīti 415 ārzemnieki, no tiem 313 vjetnamieši, savukārt 2015.gadā kopā tika izraidīti 427 ārzemnieki, starp kuriem 353 bija Vjetnamas pilsoņi.