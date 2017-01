Labklājības ministrija (LM) veiks Sociāla dienesta rīcības pārbaudi saistībā ar pagājušajā nedēļā Rēzeknē notikušo traģisko negadījumu, kad ugunsgrēkā gāja bojā 12 gadus veca meitene, kura ar krāsni apkurināmā mājā naktī atradās bez pieaugušo uzraudzības. Rēzeknes Sociālā dienesta vadītājs atzīst, ka, iespējams, dienestam bija jārīkojas stingrāk, tomēr jebkuru situāciju nosaka apstākļi, vēsta sabiedrisko mediju portāls lsm.lv.

Rēzeknes Sociālā dienesta redzeslokā ģimene nonāca pērnā gada novembra beigās pēc tam, kad no skolas, kur mācījās meitene, tika saņemta vēstule par skaļu uzvedību mājās. “Ziņojums bija par skaļu mūziku, kā jau jauniešiem parasti. Varbūt bija kādi draugi atnākuši. Tie nebija skandāli," stāsta Rēzeknes Sociālā dienesta vadītājs Gunārs Arbidāns.

Viņš norāda, ka pēc šāda ziņojuma saņemšanas veikta Sociālā dienesta pārbaude, kad arī noskaidrojies, ka tēva slimošanas laikā meitene ir palikusi viena mājās. Ģimenei tika piedāvāta dažāda veida palīdzība, tostarp meitenes izmitināšana tēva prombūtnes laikā Bērnu sociālo pakalpojumu centrā tepat Rēzeknē, tomēr ģimene ir bijusi kategoriski pret.

“Ģimenē sadzīves apstākļi ir normāli. Vienīgi meitene dzīvoja bez mātes, tēva uzraudzībā, bet tēvs bieži slimoja. Tēvs kategoriski atteicās no mūsu palīdzības, paskaidrojot, ka viņi paši tiekot ar visu galā. Esot arī brālis, kas meiteni pieskatot, kad tētis ir prombūtnē,” stāsta Arbidāns.

Rēzeknes Sociālā dienesta vadītājs atzīst, ka iespējams, dienestam bija jārīkojas stingrāk. “Ja mēs būtu visu iepriekš paredzējuši, mēs, protams, būtu rīkojušies pavisam savādāk, iespējams, bija jārīkojas drastiskāk," saka Arbidāns.

Nedz bāriņtiesai, nedz arī Bērnu tiesību aizsardzības inspekcijai nav bijis informācijas par problēmām minētajā ģimenē. “Tieši par šo ģimeni mums nav informācijas. Inspekcijā nav saņemta no Sociālā dienesta informācija," pauž bērnu tiesību aizsardzības vecākā inspektore Rēzeknē Gunita Kopeika.

Sarunā atklājas, ka inspekcijā šobrīd par līdzīgiem gadījumiem, kad bērni tiek atstāti mājās bez uzraudzības, ziņots netiek.

“Inspekcijā, tai skaitā arī Latgales reģionā, iepriekš nav bijusi aktuāla informācija, kas saistīta ar bērnu atstāšanu bez uzraudzības mājās un, manuprāt, līdz ar to nevar arī runāt par kaut kādām tendencēm Latgalē vai Latvijā," atzīmē Kopeika.

Savukārt Rēzeknes Sociālajā dienestā norāda, ka dienests saņem informāciju par to, ka bērni atrodas apdraudētā situācijā. Tomēr katrs gadījums tiek vērtēts atsevišķi un ne vienmēr bērni tiek izņemti no ģimenēm. “Parasti tiek vērtēta situācija, jo mums arī valstī pēdējā laikā bija tāda nostāja, ka vajag tomēr strādāt un cīnīties par to, lai bērns paliek ģimenē, tāpēc jāstrādā ar ģimeni, ar vecākiem. Ja mēs bērnu izņemam no ģimenes, tas viņam arī ir liels stress," norādīja Arbidāns.

Pēc traģiskā negadījuma Rēzeknē Labklājības ministrija ir pieprasījusi informāciju no Rēzeknes Sociālā dienesta, lai izvērtētu dienesta rīcību darbā ar šo ģimeni. Savukārt Valsts policijā par nepilngadīgas personas bojāeju ir ierosināts kriminālprocess, nozīmētas tiesu medicīniskās ekspertīzes. Šobrīd izmeklētājiem nav informācijas par tīša nozieguma izdarīšanu, taču procesa gaitā tiek pārbaudītas visas versijas. Policijā norāda, ka aizdegšanās, visticamāk, notikusi virtuvē.