Aizvadītajās brīvdienās, laika posmā no šī gada 12.novembra plkst. 6.30 līdz 14.novembra plkst. 6.30, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests (VUGD) saņēma 80 izsaukumus, no kuriem 35 bija uz ugunsgrēku dzēšanu un 33 uz glābšanas darbiem, bet 12 no izsaukumiem bija maldinājumi.

Sestdien plkst. 10.20 ugunsdzēsēji glābēji steidzās uz Skolas ielu Ludzā, kur dega dzīvojamā māja. Ierodoties notikuma vietā konstatēts, ka divstāvu dzīvojamās mājas pirmā stāva dzīvoklī deg istaba 25m2 platībā.

No piedūmotajām telpām ugunsdzēsēji glābēji, izmantojot kāpnes, caur logu izglāba divus cilvēkus, savukārt viens cilvēks ar glābšanas maskas palīdzību tika iznests pa ēkas kāpņutelpu. Ugunsgrēkā cieta apmēram 80 gadus veca sieviete, kura bija saindējusies ar degšanas produktiem un nodota Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta (NMPD) mediķiem.