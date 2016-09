Turpmāk iedzīvotājiem anonīmi informēt par noziedzīgiem nodarījumiem vai Valsts policijas darbinieku pieļautajiem likumpārkāpumiem būs daudz vienkāršāk nekā līdz šim. Sākot ar septembra beigām, Valsts policija ir ieviesusi vienotus uzticības tālruņa numurus un e-pastu visā Latvijā, vairs nedalot dažādus numurus pa dažādiem Latvijas reģioniem un noziegumu veidiem.

Iedzīvotājus, kuri vēlas anonīmi ziņot par iespējamiem noziegumiem un tos izdarījušām personām, Valsts policija turpmāk aicina zvanīt pa tālruni 67075444. Savukārt Valsts policijas Iekšējā kontroles biroja uzticības tālrunis ir paredzēts informācijas sniegšanai par Valsts policijas nodarbināto iespējamo prettiesisko rīcību - 67075456. Noklausoties automātiskā atbildētāja atbildi un sagaidot skaņas signālu, iedzīvotāji var atstāt savu ziņojumu. Informāciju var sniegt arī pa e-pastu This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .

Valsts policijas darbinieki, kas atbild par tālruņa un e-pasta apkalpošanu, regulāri pārbaudīs atstātos ziņojumus un nepieciešamības gadījumā attiecīgi nodos informāciju tālāk izmeklētājiem informācijas tālākajai pārbaudei.

Atgādinām, ka Valsts policijā ir pieejams arī informatīvais tālrunis ceļu satiksmes jautājumos - 67208108. Zvanot pa šo tālruni, iedzīvotāji var noskaidrot interesējošos jautājumus par piemērotajiem administratīvajiem sodiem, kā arī informāciju, kas aktuāla autopārvadātājiem.