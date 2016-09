Rēzeknes tiesā uzņēmuma "Andris auto" līdzīpašnieka, 1965. gadā dzimušā Rēzeknes uzņēmēja Andra Lucatnieka slepkavības lietā piektdien notika liecinieku pratināšana, un to paredzēts turpināt arī septembrī.

Nākamā tiesas sēde šajā lietā paredzēta 5. septembrī.



Lucatnieka slepkavības lietu Rēzeknes tiesa skata slēgtās sēdēs. Tajā apsūdzēti četri vīrieši - prokurors apvienojis ar slepkavības izpildītāju lietu, kurā ir divi apsūdzētie.

Slepkavības pasūtītāja lietā trīs personas apsūdzētas par tīša smaga miesas bojājuma nodarīšanu, kas vainīgā neuzmanības dēļ bijis par iemeslu cietušā nāvei, vai par tīša smaga miesas bojājuma nodarīšanu, ja to izdarījusi organizēta grupa. Par šādu noziegumu vainīgās personas var sodīt ar brīvības atņemšanu uz laiku no trim līdz 15 gadiem, konfiscējot mantu vai bez mantas konfiskācijas, un ar probācijas uzraudzību uz laiku līdz trim gadiem vai bez tās.



Vienai personai apsūdzība uzrādīta par slepkavību sevišķi pastiprinošos apstākļos, ja to izdarījusi organizēta grupa. Par šādu noziegumu var sodīt ar mūža ieslodzījumu, ar brīvības atņemšanu uz laiku no 15 līdz 20 gadiem un ar probācijas uzraudzību uz laiku līdz trim gadiem, konfiscējot mantu vai bez mantas konfiskācijas.



Savukārt slepkavības izpildītājam un viņa līdzdalībniekam apsūdzība uzrādīta par slepkavību pastiprinošos apstākļos, ja tā izdarīta mantkārīgā nolūkā. Par šādu noziegumu vainīgās personas var sodīt ar mūža ieslodzījumu, ar brīvības atņemšanu uz laiku no 10 līdz 20 gadiem un ar probācijas uzraudzību uz laiku līdz trim gadiem, konfiscējot mantu vai bez mantas konfiskācijas.



Viens no apsūdzētajiem Lucatnieka slepkavības lietā pret drošības naudu izlaists no cietuma.



Jau vēstīts, ka uzņēmējs Lucatnieks tika nogalināts ar šāvieniem krūtīs un augšstilbos savā privātmājā Rēzeknē 2014. gada 31. janvārī. Saistībā ar notikušo tika sākts kriminālprocess, 2014. gada septembrī iespējamam slepkavības izpildītājam un viņa līdzdalībniekam tika uzrādīta apsūdzība.



Turpinot izmeklēšanu, Valsts policijas Latgales reģiona pārvaldes Kriminālpolicijas biroja darbinieki aizturēja vēl četrus vīriešus, kuri tika atzīti par aizdomās turētajiem, bet vēlāk apcietināti. Starp apcietinātajiem bija arī varbūtējais nozieguma pasūtītājs un viņa līdzdalībnieki.



Policija noskaidrojusi, ka pasūtītājs nodarbojies ar biznesu, savukārt izpildītājam par darbu piesolīta nauda. Tāpat policija noskaidrojusi, ka daļas no aizdomās turētajiem nodarbe bijusi saistīta ar nelegālu akcīzes preču apriti.



Izmeklēšanas gaitā apstiprinājusies versija par to, ka minētais noziegums pastrādāts privātu motīvu dēļ.