10. decembrī Ludzas sporta kompleksā norisināsies mini handbola turnīra posms "Mini handbola kauss 2017" ietvaros, informē Latvijas Handbola federācija.

Pirmais mini handbola turnīrs "Mini handbola kausā" norisinājās 24.septembrī Salaspilī, bet sacensības Ludzā būs otrais posms šī pasākuma ietvaros.

Ludzā komandas sacentīsies trijās vecuma grupās zēniem (2005., 2006., 2007.g.dz.) un divās meitenēm (2006.-2007., 2008.g.dz.).

Elektroniskos pieteikumus komandām jāiesūta uz e pastu Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt. īdz 2017. gada 4. decembrim.

Oriģinālos pieteikumus jāiesniedz sacensību dienā līdz plkst. 10:40.

Sacensību galvenā tiesnese - Elēna Fjodorova.

Mini handbola sacensību laikā Ludzā tām iestādēm, kas veica pieprasījumu un saņēma apstiprinājumu, būs iespējams saņemt mini handbola komplektu (bumbas un vārtus).