Lasiet vairāk par Stipro skrējienu, 22.08 Ludzas Zeme numurā.

Arī šogad Ciblā notiks „Styrpūs skriejīņs”. Tas tradicionāli notiek peintbola laukumā, kas speciāli tiek iekārtots šo spēka un veiklības sacensību vajadzībām, informē pašvaldība.



Skrējienu organizē Aldis Tihovskis kā IK „Lanas 777” vadītājs.

Sacensības ir lielisks veids, kā veselīgi un aktīvi pavadīt brīvo laiku. „Styrpūs skriejīņs” ir atraktīvas sacensības, kas ietver klasiskā skriešanas krosa, dažādu veiklības un spēka disciplīnu elementus. Tomēr jau sacensību Nolikuma ievadā ir divi teikumi, kas potenciālajiem dalībniekiem liek padomāt par gaidāmo startu: „Veicot trasi, pastāv potenciāls risks gūt traumas! Nepārvērtējiet savas spējas un atcerieties, ka sacensību dalībnieki paši ir atbildīgi par savu rīcību un veselību, veicot trasi.”

26. augustā līdz 11.00 noritēs dalībnieku reģistrācija, tai sekos dalībnieku sapulce, un plkst. 11.30 tiks dots starts individuālām sieviešu un vīriešu sacensībām. Plkst. 12.30 plānots starts bērniem (6 – 10 gadi), bet 13.30 – starts veterāniem (45+). Savukārt plkst. 14.30 trasē dosies komandas (3 cilvēki, jābūt pārstāvētiem abiem dzimumiem).

Trases garums ir aptuveni 4,5 kilometri. Trasē ir izteikts reljefs un tajā atrodas 35 gan dabīgi, gan mākslīgi veidoti šķēršļi. Ātrākie dalībnieki šo trasi var pieveikt mazāk kā pusstundā, bet ir noteikts sacensību kontrollaiks – 90 minūtes. Vieglākās trases ir bērniem un veterāniem: attiecīgi 350 m/8 šķēršļi un 1 km/12 šķēršļi.

Dalībai sacensībās var pieteikties katrs pilngadīgais, bet no 14 gadu vecuma – tikai ar vecāku rakstisku atļauju. Bērnu skrējienā blakus ir jābūt vismaz vienam bērna vecākam. Iespējas reģistrēties dalībai sacensībās: rakstot e-pastu uz adresi Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt. vai www.draugiem.lv, WhatsApp, Messenger pie Alda Tihovska. Reģistrējoties nepieciešams pierakstīt: Piedalīšos sieviešu (vīriešu, bērnu, veterāniem (45+)) individuālajā (komandas) skrējienā "STYPRŪS SKRIEJĪŅS", Dalībnieka vārds, uzvārds, kā arī dzimšanas gads. Dalībniekam personīgi jāparakstās pieteikuma anketā sacensību dienā, uzrādot personu apliecinošu dokumentu.

Reģistrējoties sacensībām, dalībniekam trīs dienu laikā jāpārskaita dalības maksa. Tās apmērs, reģistrējoties līdz sacensību dienai: individuālajiem dalībniekiem – 5 eiro, komandām – 20 eiro, veterāniem – 3 eiro, bērniem – 1 eiro. Dalības maksu varēs samaksāt arī sacensību dienā, reģistratūrā, bet tas nebūtu vēlams.

Līdzjutējiem, ienākot sacensību teritorijā, noteikta maksa – 1 eiro.

Par sacensību uzvarētāju kļūs dalībnieks vai komanda, kas visātrāk veiks distanci. Tiks apbalvoti pirmo trīs vietu ieguvēji. Katrs sekmīgi trasi veikušais dalībnieks saņems piemiņas suvenīru. Būs arī speciālbalvas šādās nominācijās: Smieklīgākais tērps, Košākā komanda, Cienījamākais sportists.

Trasi jāveic godīgi, par dažādiem pārkāpumiem paredzēti sodi. Piemēram, 10 minūšu sods – par izkāpšanu no trases, 30 min. – par šķēršļa neveikšanu. Paredzēta arī diskvalifikācija, ja dalībnieks pieļauj jebkādu nesportisku, rupju izturēšanos vai krāpniecisku darbību, ja komanda nefinišē 3 cilvēku sastāvā, ja dalībnieks skrējiena laikā skriešanai izmanto naglenes, futbola bučus vai apavus ar jebkādiem asumiem u.c..

Sīkāka informācija – pa tālruni 26162066 (Aldis).