No 24.jūnija līdz 1.jūlijam 6 jaunieši no Ludzas, Ciblas un Kārsavas novadiem piedalījās starptautiskajā jauniešu nometnē "Multicamp 2017", kas norisinājās Uelzenē, Vācijā, informē Ludzas jaunatnes lietu speciāliste Solvita Binovska.

Šajā nometnē satikās Uelzenes sadarbības reģionu/pilsētu jaunieši (pārstāvji no Polijas, Baltkrievijas un, protams, Latvijas, Ludzas, Ciblas un Kārsavas novadiem), lai mācītos viens no otra, dalītos pieredzē, iepazītos, attīstītu komunikācijas spējas u.c.

Nometnes tēma - "Es Eiropā" un tajā piedalījās 40 jaunieši. Šī nedēļa bija piesātināta ar radošajām darbnīcām, kopīgiem pasākumiem, izbraucieniem, piedzīvojumiem un daudziem skaistiem atklājumiem.

Jā, katrs no mums bija unikāls, atšķirīgs no citiem, taču nevar noliegt to, ka mūs vienoja arī kopīgais - nav svarīgi, kuru valsti pārstāvi, toties ir būtiski, kas tu esi, kāda ir tava būtība, kāds tu esi kā cilvēks.

Bieži vien mēs dzīvojam stereotipos un nevēlamies saprast, ka ES dzīvo tādi pat cilvēki kā mēs. Tikai no katra paša un mums visiem kopā ir atkarīgs, kādi cilvēki dzīvos mūsu valstī un/vai ES.

Šī nometne ļāva paraudzīties plašāk un lika aizdomāties par daudziem svarīgiem jautājumiem.