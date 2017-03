No 13. līdz 17. martam vairāk nekā 150 zvērināti advokāti Advokatūras dienās iedzīvotājiem sniegs bezmaksas juridiskās konsultācijas visā Latvijā, šogad īpaši veltot uzmanību bērnu interešu aizstāvībai, informē Latvijas Zvērinātu advokātu kolēģijas komunikācijas konsultante Elīna Kalniņa.



Šogad bezmaksas konsultācijas sniegs vairāk nekā 150 zvērināti advokāti un viņu palīgi. Visvairāk zvērinātu advokātu būs Rīgā, kā arī bezmaksas konsultācijas būs nodrošinātas vairāk nekā 20 pilsētās, tostarp Bauskā, Alūksnē, Valmierā, Rēzeknē, Balvos, Saldū, Liepājā, Jūrmalā un citviet. Iedzīvotāji var vērsties ne tikai ģimenes un bērnu tiesību, bet arī mantojumu, parādsaistību, nekustamo īpašumu, darba tiesisko attiecību, administratīvo tiesību, krimināltiesību un citos jautājumos, atbilstoši advokāta specializācijas jomai. Bezmaksas konsultācijām īpaši aicināti pieteikties tie iedzīvotāji, kam līdz šim nav bijusi iespēja saņemt advokātu juridisko palīdzību samaksas vai citu ierobežojumu dēļ.

Mūsu iedzīvotājiem tuvāk pieejamās bezmaksas konsultācijas būs Rēzeknē:

Pilns saraksts par konsultācijām Rīgā pieejams šeit, par konsultācijām ārpus Rīgas - šeit.

Interesents ar izvēlēto zvērināto advokātu sazinās individuāli, lai vienotos par konsultācijas laiku un tiesību jomu, kurā nepieciešams padoms. Iespējams, vienkāršākos jautājumos pietiek ar telefonsarunu.

Ņemot vērā ierobežoto konsultāciju laiku, advokāti iedzīvotājus aicina pieteikties laikus. Gadījumā, ja nevar ierasties, lūdz atteikt konsultācijas rezervāciju, lai šo iespēju varētu izmantot kāds cits.

Tehnisku jautājumu gadījumā šo Advokatūras dienu laikā plkst. 09.00 - 18.00 ir pieejams informatīvais tālrunis 26856642 (lūgums ņemt vērā, ar šī tālruņa starpniecību advokātu konsultācijas netiek sniegtas, bet gan nodrošināts informatīvs atbalsts un fiksēti ziņojumi, ja kādā reģionā bezmaksas konsultāciju iespējas vairs nav pieejamas).

Advokatūras dienas Latvijas Zvērinātu advokātu kolēģija 2010. gadā iedibināja ar mērķi popularizēt zvērināta advokāta profesijas misiju – darboties sabiedrības interesēs, sniedzot tai praktisku palīdzību pēc labākās sirdsapziņas likumiem.

Valsts policija pārbaudījusi informāciju par pusaudžu spēlēm sociālajos tīklos, tajā skaitā par tā saucamo spēli “zilais valis” un konstatējusi, ka vecākiem nav pamata bažām par to, ka kādas trešās personas tās organizētu ar mērķi pamudināt jauniešus nodarīt sev miesas bojājumus. Ņemot vērā jauniešu interesi par šādām aktivitātēm, aicinām bērnu vecākus sekot līdzi atvašu darbībām sociālajos tīklos saziņā ar vienaudžiem.

Ņemot vērā pēdējā laikā radušos ažiotāžu ap pusaudžu spēlēm sociālajos tīklos, tajā skaitā informāciju par spēli “zilais valis”, šodien Valsts policijā norisinājās preses konference, lai viestu skaidrību par aktualitātēm un problemātiku, kas saistās ar šāda veida spēlēm.

Valsts policija pēdējo nedēļu laikā pārbaudījusi informāciju, kas saņemta par it kā šādas spēles esamību un jauniešu iesaisti tajā, taču, pretēji saceltajai trauksmei, jāsaka, ka nav identificēta neviena persona, kuras mērķis būtu organizēt saraksti, kuras rezultātā mēģinātu panākt, ka jaunieši sev nodara miesas bojājumus. Pārbaudot šādās domu grupās notiekošās aktivitātes, Valsts policija konstatējusi, ka šajās grupās apvienojušies tādi paši jaunieši, kuri savstarpēji apmainoties ar informāciju, viens otru izaicina. Jāsaka, ka šādu grupu sarakstēs patiesi ir atrodami fotoattēli, kuros redzami miesas bojājumi, tomēr policijas veiktā izpēte liecina, ka lielākoties tie ir internetā lejuplādēti attēli, kuri pēcāk ievietoti jauniešu sarakstē. No saturiskā viedokļa šīs grupas vairāk ir kā interešu grupas, kurās jaunieši savstarpēji apmainās ne tikai ar destruktīva rakstura informāciju, bet arī par ikdienu, mūziku un citām interesēm. Tomēr jāuzsver, ka, lai arī šobrīd reāli draudi bērnu dzīvībai un drošībai saistībā ar šo fenomenu nepastāv, zināmas bažas rada tas, ar kādu interesi jaunieši šādu grupu sarakstēs iesaistās, tādēļ aicinām jauniešu vecākus pievērst uzmanību sava bērna aktivitātēm internetā un vispārējai bērna labsajūtai.

Arī Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas priekšniece Ilona Kronberga vērš uzmanību tam, ka, lai arī atsevišķi uzdevumi šajās spēlēs var nebūt dzīvībai bīstami, taču fakts kā tāds, ka bērni šādās grupās organizējas, ir jāņem vērā. I. Kronberga arī min dažus iespējamos iemeslus, kādēļ bērni šādās interešu grupās iesaistās, proti, ja bērnam ir nesadalīts, nesastrukturizēts brīvais laiks, ja nav vienotu ierīču lietošanas noteikumu ģimenē, vai arī, ja bērniem ģimenē ir kādas problēmas, kas kādu laiku nav risinātas. Noteikti svarīgs ir tas faktors, ka bērni, kuriem ir normālas attiecības ģimenē un kuriem ir strukturēti mājas darbi, kā arī citi svarīgāki uzdevumi, kuri sevi ciena, parasti neiesaistās šādās spēlēs. “Veselīgs pusaudzis pēc būtības ir imūns pret šādām nodarbēm. Lai mēs pasargātu savus bērnus no iesaistes šādās un līdzīgās grupās, kurās gala rezultātā ir iespējamas bēdīgas sekas, mums ir jādomā par to, kas notiek ikdienā ar mūsu bērniem. Neraugoties uz to, ka esam aizņemti darbā, mums ir jābūt kopā ar bērniem, jāpārspriež dienas notikumi un jādzird ne tikai tās atbildes, ko bērns mums saka, bet arī jāvar izrunāties, lai patiesi saprastu, kas ar bērnu mūsu ģimenē notiek. Tādēļ aicinām vecākus - ir jāpievērš uzmanība savu bērnu gaitām internetā un savstarpējām attiecībām ar savu bērnu kopumā,” norāda I. Kronberga

Atgādinām - situācijās, kad vecāki vai skolu pedagogi konstatē, ka bērns jebkādu motīvu vadīts piedalās tā saucamajās “izaicinājumu spēlēs”, aicinām nepalikt vienaldzīgiem un izzināt bērna motivāciju un vēlmi tajās iesaistīties. Tāpat nepieciešamības gadījumā aicinām vērsties pēc palīdzības Valsts policijā, Bērnu tiesību aizsardzības inspekcijā vai pie sociālajiem dienestiem.