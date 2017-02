Šogad zemledus makšķernieku sacensības ''Bļitka - 2017'' notika 19. februārī. Kopumā zemledus sacensībās uz Kurjanovas ezera piedalījās 15 makšķernieki no Ludzas novada, kā arī Ciblas novada Lucmuižas, Pušmucovas, Mērdzenes un Ciblas, informē Ciblas novada jaunatnes lietu speciālists Aldis Tihovskis.

Laika apstākļi nebija visai labi, bet īstiem makšķerniekiem sliktu laika apstākļu nav. Spēcīgā vēja dēļ makšķerēšana bija pat ekstremāla – pieceļoties no makšķernieku kastes, ilgi staigāt apkārt un bez uzraudzības kasti atstāt nevarēja, jo vējš to varēja aizpūst prom.

Pēc makšķerēšanas piecu stundu garumā bija jānoskaidro, kā kuram veicies. Ne visi lika uz svariem saķerto lomu, daži ar to negribēja lielīties. Kāpēc tā? Lūk – rezultāti!

Šajās sacensībās lielāko zivi saķēra Aldis Beļavskis no Ciblas – rauda svēra 136 gramu.

Makšķerniekiem tika pasniegtas šādas nominācijas: ''Jaunākais makšķernieks'' – Edijs Kušneris (Cibla), ''Vecākais makšķernieks'' – Pēteris Trukšāns (Cibla), bet ''Makšķernieks - sprinters'' – Artjoms Purins (Ludza).

Ar kausiem, medaļām, diplomiem, dāvanu kartēm un suvenīriem tika apbalvoti četri makšķernieki:

vieta – Aināram Mikučam no Lucmuižas (loms – 1941 g), vieta – Aldim Beļavskim no Ciblas (loms – 1390 g), vieta – Guntaram Silkānam no Mērdzenes (loms – 909 g), vieta – Edijam Kušnerim no Ciblas (loms – 617 g).

Pārējie lomi ir šādi: 5. vieta – Visvaldim Sprūžam no Ciblas (loms – 372 g), 6. vieta – Andrejam Grahoļskim no Ludzas (loms – 248 g), 7. Vieta – Andrim Potašam no Pušmucovas (loms – 224 g), 8. vieta – Normundam Birskim no Ciblas (loms – 172 g).