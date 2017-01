Kārsavas novada Jauniešu centrs “Pūga” jau piekto gadu organizēja Kārsavas novada “Jauniešu gada balvu 2016”. Pasākuma mērķis ir izcelt, godināt un pateikties tiem Kārsavas novada pozitīvajiem piemēriem, kuri ar savu veikumu ir mainījuši ne tikai savu un citu jauniešu ikdienu, bet arī devuši ieguldījumu novada izaugsmē, informē Kārsavas jaunatnes lietu speciāliste Anna Zīmele.

20. janvārī, plkst.19.00, sirsnīgā gaisotnē Kārsavas kultūras namā tika pasniegtas Kārsavas novada Jauniešu gada balva. Pasākumā uzstājās Kārsavas novada talanti, jaunā un talantīgā dziedātāja Diona Liepiņa, Kārsavas mūzikas un mākslas skolas saksofona kvartets Alda Kises vadībā, novdnieks un “Dabasu Durovys” solists Arnis Slobožaņins, Salnavas dejotājas, Briežuciema ielu vingrotāju grupas “Extreme” šovs, kā arī viesi no Balvu bērnu un jauniešu centra.

Kopā tika saņemti 53 pieteikumu un tika godināti jaunieši septiņās nominācijās: "Kuorsovys nūvoda patriots", “Goda Iniciativa/ Pasuocīņs”, "Goda Škoļnīks", “Goda Izaugsme”,"Goda Sportists", "Jaunīts Uzjiemiejs", “Jaunīšim draudzeiguokīs uzjāmums”.

Izvirzīt kandidātus tika dota iespēja katram, aizpildot anketu un izvirzīt nominantu – jaunieti, kurš ir pelnījis gūt atbalstu, kādā no septiņām izvirzītajām nominācijām, pēc žūrijas komisijas lēmuma tika atzīts:

"Kuorsovys nūvoda patriots" - Juris Vorkalis, raksturots kā jaunietis, kurš devis dzīvību daudziem pasākumiem ,tādiem kā Nakts strītbols un Nakts sēņošana. Juris paspēj dziedāt,sportot,dejot un dzīvo steigā,bet tieši šajā brīdī ir tas atslēgas vārds-viņš neko nedara sasteigti, vienmēr prot iedziļināties jautājumā,jo viņam ir mērķis darīt labas lietas savam novadam. Par to, kas ir paveikts jaunatnes jomā Kārsavas novadā, jums labāk var izstāstīt Juris pats, jo viņš ir bijis daudzu labu ideju ierosinātājs un daudzu pasākumu organizators. To, kāpēc, viņš to visu dara un kas ir viņa motivācija, arī vislabāk jums izstāstīs viņš pats! Nav viegli būt jaunietim, kas ir piemērs citiem jauniešiem, bet Jurim tas ir lieliski izdevies un izdosies vēl ilgi. Viņš bija pirmais, kurš skaļi pateica- Kuorsova var vairok!

Nominanti: Gunta Nagle (no Salnavas), Inga Bernāne, Jāzeps Babris, Juris Gutāns, Juris Vorkalis, Vairis Patmalnieks, Inese Krivmane, Jānis Ļubka.

“Goda Iniciativa/ Pasuocīņs”- Ruta Surovcova, raksturota kā jauniete, kura ir iniciējusi un attīstījusi programmas "Erasmus+: Jaunatne darbībā" aktivitātes Kārsavas novadā un Latgalē kopumā. Aizvadītajā gadā tika īstenoti divi jauniešu apmaiņas projekti Latvijā un viens Armēnijā. Ruta ir atgriezuses no Moldovas uz Latgali, Mežvidiem, kā arī veiksmīgi īstenojas profesionālajā jomā! Rutas īstenotie projekti ir liels ieguldījums ne tikai jauniešu iesaistē starptautiska mēroga altivitātēs, bet arī Latgales un Kārsavas novada popularizēšanā un vietējās uzņēmējdarbības atbalstā.

Nominanti: Sandis Karpovs, Marta Ločmele, Kamila Morozova, Juris Vorkalis, Laine Pontaga, Angelika Jacenko, Ruta Bernāne, Kitija Ivulāne, Sanita Šakina.

"Goda Škoļnīks"- Kārsavas vidusskolas 2015./2016. m./g. 12.a klase (Linda Agleniece, Lauris Barkāns, Jāzeps Kemze, Dainārs Lācis, Ingus Martinsons, Linda Martinsone, Jolanta Nalivaiko, Ekaterina Pashanina, Daniela Silicka) klases kolektīvs tiek raksturots ar atbildīgu attieksmi pret mācību darbu, mērķtiecība izvirzīto uzdevumu sasniegšanā un sadarbība absolventiem uzrādīt augstus rezultātus centralizētajos eksāmenos. VISC centralizēto eksāmenu kopvērtējumā 2015./2016. m.g. Kārsavas vidusskola ierindojās 9.vietā valstī. 2016.gada 16.novembrī Cēsu koncertzālē Kārsavas vidusskolai tika pasniegta Draudzīgā aicinājuma fonda balva par sasniegumiem centralizētajos eksāmenos. Kārsavas vidusskola ieguva 1.vietu pilsētu vidusskolu grupā un saņēma balvu – Mazo pūci.

Nominanti: Līva Daniela Borisova, Kristīne Koklača, Sandis Karpovs, Anželika Vladimirova, Samanta Naļivaiko, Ludvigs Špeļkovs, Dinija Gabranova, Egita Potaša, Santa Čuļča, Lūcija Burmeistere, Agita Potaša, Kārsavas vidusskolas 2016. gada izlaiduma 12. a klase (Linda Agleniece, Lauris Barkāns, Jāzeps Kemze, Dainārs Lācis, Ingus Martinsons, Linda Martinsone, Jolanta Nalivaiko, Ekaterina Pashanina, Daniela Silicka).

“Goda Izaugsme”- Sandis Karpovs ir jaunietis, kurš palīdz novadā ne tikai apskaņot pasākumus, bet arī vadīt un organizēt pasākumus. Novadā aktīvi ir iesaistījies „Jauniešu dienas” organizēšanā Mežvidos, kā arī nepārtraukti iesaistās Jauniešu centra „Pūga” aktivitātēs, aktīvi līdzdarbojoties jauniešu kustībā! Sandis ir ne tikai atbildīgs organizators, bet arī labs draugs, kurš saviem vienaudžiem sniedz pozitīvo piemēru izaugsmei, pierādot, ka ir svarīgi sekot saviem mērķiem un neapstāties, jo ar atbildību un lielu gribasspēku var panākt daudz! Sanda dzīvesprieks un mērķtiecība vienmēr viņu ir virzījusi uz priekšu, tāpēc viņa rezultāti ir vērojami ne tikai īstermiņā, bet arī ilgtermiņā! Sandis ne tikai mācās skolā, bet arī aktīvi dejo divos deju kolektīvos, kā arī spēlē orķestrī, sniedzot jauniešiem pozitīvo piemēru, ka ar gribasspēku un vēlmi darīt var apvienot gan mācības, gan aktīvu sabiedrisko dzīvi!

Nominanti: Anastasija Drozdova,Sandis Karpovs, Edgars Potašs.

"Goda Sportists"- Ēriks Starodumovs, jaunietis ar savu neatlaidīgo, cītīgo darbu treniņos ir piemērs citiem, daudz strādā arī individuāli un ir aizstāvējis skolas, novada godu starpnovadu kausa izcīņā florbolā -1.vieta, handbolā -2.vieta, basketbolā -2.vieta, kā arī izcīnītas daudzas godalgotas vietas vieglatlētikā, dažāda ranga sacensībās. Gan jaunietim, gan visam novadam pats lielākas panākums ir izcīnīts Latvijas čempionāta tituls 5000 m skrējienā, protams, savā vecuma grupā! Jaunietis ir aizstāvējis arī Kārsavas novada godu Latvijas IV olimpiādē Valmierā!

Nominanti: Gatis Grišulis, Ilārija Ločmele, Ēriks Starodumovs, Elīna Caune, Sandris Zelčs, Emīls Ločmelis, Jānis Potašs.

"Jaunīts Uzjiemiejs"-Marita Joņina ir veiksmīga jaunā uzņēmēja, kura sevi ar darbu ir pierādījusi un sekmīgi realizē savu darbu praktiski, audzējot garšīgas zemenes, tādējādi attīstot uzņēmējdarbību Kārsavas novadā! Marita ir ne tikai jaunā uzņēmēja, bet arī divu bērnu mamma, kura veiksmīgi apvieno gan dzīvi laukos, gan darbu, gan savu uzņēmējdarbību. Marita ir atgriezusies atpakaļ uz dzimto pusi no Rīgas un pierādījusi, ka lauki nav šķērslis, lai attīstītu veiksmīgu uzņēmējdarbību. Marita vairāku gadu garumā ir parādījusi, ka ir jāsāk no maziem apjomiem, bet katru gadu ir nepieciešams attīstīties un meklēt jaunas tirgus iespējas, tajā pašā laikā neaizmirstot par personīgo izaugsmi! Spilgts piemērs tam, ka uzņēmējdarbībā ir gan kāpumi, gan kritumi, bet ir svarīga pārliecība, ka caur darbu viss izdosies!

Nominanti: Marita Jonina, Santa Krilovska, Edgars Potašs, Raivis Rumaks, Jānis Gabrāns.

“Jaunīšim draudzeiguokīs uzjāmums”- z/s “Zelta Sala” uzņēmums tiek raksturots kā viens no pirmajiem, kurš sniedza iespēju jauniešiem uzsākt savas darba gaitas, nodarbinot vietējos Salanavas jauniešus caur Nodarbinātības valsts aģentūras programmām. Valentīna un Juris ir aktīva jauniešu novada kultūras pasākumu atbalstītāja, atbalsta Kārsavas novada jaunos censoņus, piesaistot papildus finansējumu sporta pasākumu organizēšanā un īstenošanā!

Nominanti: Z/S “Zelta Sala”- Valentīna Kirsanova, Z/S “Lūsēni”-Andris Ļubka, SIA “Latgales dārzeņu loģistika”-Edgars Romanovskis, Z/S “Magonītes”- Juris Ločmelis, “Modes salons LAGU”-Gunta Nagle.\

Šoreiz pasākumā arī tika pasniegta Kārsavas novada domes priekšsēdētājas Ināras Silickas “Simpātiju balva”, kuru ieguva Marta Ločmele.

Katras nominācijas uzvarētājs tika apbalvots ar atzinības rakstu, piemiņas velti – koka ozolzīli. No zīles izaug ozols - spēks, ilgs mūžs, bagātība. No mūsu jauniešiem veidojas stiprs novads un bagāta valsts, ar kuru varam lepoties mēs visi.