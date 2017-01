Anita Daukšte

Saņēmu divus tālruņa zvanus – vienu no kādas kārsavietes un otru no ludzānieša. Abi uztraucas par gulbi, kurš dzīvojas pa ūdens tilpni starp Lielo Ludzas ezeru un Mazo Ludzas ezeru. Zem tilta, kurš atrodas uz Tālavijas ielas, nelielā baseinā, kurš pagaidām brīvs no ledus, jau krietnu laiku dzīvo gulbis.

Lasītāji ir satraukti par putnu. Kas ar viņu notiks, ja, iestājoties salam, aizsals nelielais laukumiņš, kurš pagaidām ir brīvs no ledus. Zvanītāji piedāvāja iespēju pilsētniekiem iet un barot gulbi.

Tika uzdots jautājums, vai vides inženieris Strazda kungs esot lietas kursā par putna atrašanos šajā ūdens tilpnē. Kā plāno palīdzēt putnam pārziemot? Jo izskatās, ka aizlidot viņš negrasās.

Ierodos Tālavijas ielā. Jā, putns tik tiešām atrodas neaizsalušajā laukumiņā uz Lielā Ludzas ezera pusi. Kamēr darbojos ar fotoaparātu, putns droši peld uz manu pusi un, kā man šķiet, gaida kādu našķi.

Sazinos ar vides inženieri Aivaru Strazdu. Viņš zina par situāciju ar putnu. Līdzīga situācija bija pirms trim gadiem. Dabā šis gulbis nav spējīgs izdzīvot. Tādēļ arī neesot devies prom. Arī apspalvojums ir pelēkā krāsā, kas norāda, ka gulbis ir jauns putns.

Ko darīt – barot vai nē? A. Strazds saka, ka Ludzā, kā izskatās, ir žēlsirdīgi cilvēki. Ja sākāt barot, tad, lūdzu, turpiniet to katru dienu. Vērosim situāciju. Ja mazais neaizsalušais laukums aizsals, putnu sagūstīsim un vedīsim uz minizoodārzu Rozītes, kurš atrodas tepat, Rēzeknes pievārtē. Viens gulbis tur jau veiksmīgi ir iedzīvojies.