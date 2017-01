No 6. līdz 8. janvārim Ludzā norisinājās Starptautiskais handbola turnīrs Ludza – 2017. Kopā piedalījās 26 komandas – 4 no Baltkrievijas, 2 no Igaunijas, 6 no Krievijas, 8 no Lietuvas un 6 no Latvijas. Kopā tika pārstāvētas 13 dažādas pilsētas ar 370 dalībniekiem.

Par turnīra gaitu Ludzas Zemei pastāstīja handbola treneris Gunārs Dalibo. Kopā no Ludzas turnīrā piedalījās četras komandas 2001. gada zēnu (treneris G. Dalibo) un meiteņu (Kristīne Kļementjeva), kā arī 2003. gada zēnu (Andrejs Narnickis) un meiteņu (K. Kļementjeva) komandas.

G. Dalibo trenētā komanda 7 sāncenšu konkurencē ieņēma 3. vietu, komandā labākais tika atzīts vārtsargs Daniels Podoļecs.

A. Narnicka trenētie zēni 9 komandu konkurencē ieņēma 3. vietu, kā labākais tika atzīts uzbrucējs Endijs Kušners.

Savukārt meiteņu konkurencē veiksmīgāka izrādījās 2001. gada komanda, kura starp 5 komandām izcīnīja 3. vietu, kā labākā tika atzīta uzbrucēja Elizabete Haindrava, bet 2003. gada meitenes no 5 komandām palika piektajā vietā, neizcīnot nevienu uzvaru.

